K.I.Z: „Nur für die Frauen“-Konzert 2026 in Berlin – alle Infos

Am 8. März ist es wieder soweit: K.I.Z liefern eines ihrer bereits berüchtigten „Nur für die Frauen“-Konzerte ab – dieses Mal in der Berliner Uber Arena. Ticket-Infos hier.

Jetzt ist es offiziell: K.I.Z werden 2026 ihre „Nur für die Frauen“-Show zum Frauentag bzw. Feministischen Kampftag in der Hauptstadt auf die Bühne bringen. Der Veranstaltungsort: Größe XL. Nämlich in der Uber Arena.

Mehr zum Konzert und zum Vorverkauf

Auf Instagram gaben Tarek, Maxim und Nico bekannt, dass der Vorverkauf für den Gig am 8. März 2026 in der Uber Arena am Freitag, 16. Januar, ab 12 Uhr startet. Tickets gibt es nur über den Webshop der Band.

Wer auf die Seite kiz-shop.com geht, findet noch keine Informationen zum Preis der Show. Lediglich die Infos „Einlass nur für Frauen. Männer haben für dieses Konzert keinen Zutritt!“ sowie „Es gelten Altersbeschränkungen gemäß Jugendschutzgesetz. Ab 16 Jahre / unter 16 nur in Begleitung einer sorgeberechtigten Person / Kein Zutritt unter 6 Jahre“ sind dort zu finden.

Wer sich schon auf den Auftritt in zwei Monaten vorbereiten möchte, kann sich den Einlassbeginn um 17 Uhr und Showstart um 19 Uhr notieren. Die Adresse der Location: Uber Arena Berlin, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin, Deutschland.

Im Instagram-Posting ist auch das offizielle Plakat zur diesjährigen Females-Only-Show zu sehen: Die drei Rapper sind dieses Mal im Schwanensee-Style illustriert. Dazu ernste Mienen, Händchen halten und Dutt.

Die Fan-Reaktionen

Die Kommentarspalte liest sich durchweg positiv zur Konzertankündigung. Vom Venue ist zu lesen: „Können es kaum erwarten“. Eine Person schreibt: „Ich kann auf einmal wieder fühlen, mein Leben gewinnt wieder an Bedeutung – danke K.I.Z“. Eine andere lässt wissen: „NA ENDLICH“. Weiterhin gibt es auf Instagram Beiträge zu lesen wie „Endlich das Konzert wo Frauen machen können was sie wollen. Sei es euch gegönnt“ und „Juhuuuuu!“

Aktuelle Musik

Zuletzt veröffentlichten K.I.Z am 21. Juni 2024 ihre Platte GÖRLITZER PARK. Dazu schrieb Benedikt Kendler für seinen ME-Text unter anderem: „Auf GÖRLITZER PARK erfinden sich K.I.Z. neu. Der Titeltrack dekliniert mit analytischem Blick die volle Spannbreite sozialer Probleme einer europäischen Metropole am Beispiel des Berliner Skandalparks durch. Maxim, Tarek und Nico spiegeln die gesellschaftlichen Entwicklungen mit persönlichen Geschichten und kreieren so das Bild eines Ortes, der immer beides ist: exemplarisch für die sozialen Problemlagen der Stadt und individueller Erfahrungsraum.“

Und weiter: „Überhaupt stehen auf dem Album erstmals die Rapper selbst im Mittelpunkt ihrer Texte. Dabei beschäftigt sie die Frage, wie in einem brutalen, gesellschaftlich gemachten Umfeld aus Opfern selbst prügelnde, randalierende, messerstechende Täter werden können. Diese neue Ernsthaftigkeit, die fast das komplette Album bestimmt, ist eine große Wohltat.“