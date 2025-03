K.I.Z live in Berlin: Tickets, Zeiten, Support, Setlist, Anfahrt

The Dandy Warhols: Konzert im Juli in Hamburg – ME präsentiert

K.I.Z sind auf Tour und für ihre „Görlitzer Park“-Tour machen sie auch in der Max-Schmeling-Halle in Berlin Halt. Hier alle Informationen zum Gig am Freitag, den 14. März, im Überblick.

Tickets

Das Konzert ist mittlerweile ausverkauft. Wer Glück hat, kann aber noch Tickets im Resale auf krasserstoff.de ergattern. Die Preise fangen bei 59,05 Euro an.

Zeiten

Der Einlass beginnt bereits um 17.00 Uhr und das Programm um 19.00 Uhr. Bevor K.I.Z an der Reihe sind, spielt erst noch die Support-Band Russian Village Boys.

Support

Als Voract ist die Techno-Rave-Gruppe Russian Village Boys angekündigt. Das Trio kommt, wie der Name schon verrät, aus einer ländlichen Region in Russland und ist schon öfter durch Europa und Deutschland getourt.

Venue-Adresse

Das Konzert findet in der Max-Schmeling-Halle statt. Die Adresse lautet: Am Falkpl. 1, 10437 Berlin.

Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln

Die am nächsten gelegenen Bahnhöfe sind der U-Bahnhof Eberswalder Straße (U2) und der S+U-Bahnhof Schönhauser Allee. Die Tram-Stationen Milchstraße und Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark sind ebenfalls fußläufig erreichbar.

PKW-Anreise und Parken

Die Max-Schmeling-Halle verfügt über keine eigenen Besucherparkplätze. Die Tiefgarage in der Kulturbrauerei und das Q-Park Am Alexanderplatz befinden sich jedoch in der näheren Umgebung.

Setlist

Eine feste Setlist gibt es bei K.I.Z nicht. Aber folgende Tracks haben sie kürzlich in Hamburg live gespielt: