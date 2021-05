K-Pop-Comeback: Oh My Girl mit neuer EP – neuen Song „Dun Dun Dance“ hier anhören

Foto: ImaZins via Getty Images, The Chosunilbo JNS. All rights reserved.

Oh My Girl

Oh My Girl ist eine der größten und erfolgreichsten K-Pop-Girl-Bands in Südkorea. Ihr Bubblegum-Sound und vor allem der immense Erfolg der Songs „Nonstop“ und „Dolphin“ bescherten der Band im letzten Jahr weltweite Aufmerksamkeit. Noch im Mai versorgen Oh My Girl ihre Fans nun mit der neuen 6-Track-EP mit dem Namen DEAR OHMYGIRL, angeführt vom Lead-Track „Dun Dun Dance“. Dem Track folgen „Dear You“, „My Doll“, „Quest“, „Who Comes Who Knows“ und schließlich „Swan“.

„Dolphin“ übertraf im Jahr 2020 mit 21 Wochen in den TOP 10 der Billboard-K-Pop-100 den bis dahin gehaltenen 17-Wochen-Rekord des BTS-Songs „Dynamite“ um ganze vier Wochen.

Beide Songs sind seit 54 Wochen ununterbrochen in den Billboard-K-Pop-100-Charts vertreten. „Nonstop“ konnte mehr als 66 Millionen Views auf YouTube sammeln.

Am 20. April 2015 debütierten Oh My Girl offiziell mit dem Mini-Album OH MY GIRL und der Single „Cupid“. DEAR OHMYGIRL ist das mittlerweile achte Minialbum der Band bestehend aus Hyojung, Mimi, YooA, Seunghee, Jiho, Binnie und Arin.