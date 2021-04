K-Pop-Girlgroup Itzy kündigt vierte EP namens GUESS WHO an

Die K-Pop-Girlgroup Itzy hat ihre vierte EP angekündigt: GUESS WHO soll am 30. April 2021 erscheinen. Am Montag (12. April) gab die Gruppe bereits die Tracklist bekannt. „Mafia In the Morning“ wird Lead-Single heißen – produziert von Labelgründer und K-Pop-Urgestein Park Jin-young.

Auf der nun angekündigten EP sollen neben „Mafia in the Morning“ fünf weiteren Songs erscheinen, geschrieben von Songwritern wie Earattack und JQ, die zuvor schon mit K-Pop-Größen wie BTS, der Girlgroup TWICE sowie der Sängerin IU zusammengearbeitet haben. JYP Entertainment sagte außerdem gegenüber der „Korea Times“, dass GUESS WHO einen Sound haben werde, der „eine Überraschung für die Fans ist.“

Hört hier die Lead-Single „Mafia In the Morning“:



Die fünf Itzy-Sängerinnen Yeji, Ryujin, Chaeryeong, Lia und Yuna starteten ihre gemeinsame Bandkarriere im Februar 2019, nachdem das Majorlabel JYP Entertainment die Gruppe ins Leben gerufen hatte. Die Band wurde schnell zum großen Erfolg und gewann in den vergangenen drei Jahren bereits zahlreiche Newcomer-Awards.