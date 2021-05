Billboard Music Awards 2021: Drake wird zum „Künstler des Jahrzehnts“ gekürt

Drake hat im Laufe seiner Karriere bereits 27 Billboard Music Awards erhalten und ist damit der meistausgezeichnete Künstler der Award-Geschichte. Deshalb soll er dieses Jahr als „Künstler des Jahrzehnts“ ausgezeichnet werden. Darüber hinaus ist der „Hotline Bling“-Rapper 2021 in sechs weiteren Kategorien wie zum Beispiel erneut als „Bester männlicher Künstler“ und „Bester Künstler“ nominiert.

Drake wird für seinen Erfolg geehrt

Der 34-Jährige ist aktuell einer der erfolgreichsten Rapper und konnte bereits zahlreiche Lieder in den Billboard Hot 100 platzieren. So erzielte beispielsweise sein Hit „What’s Next“ Platz eins in den Charts. Dementsprechend wurde Drake im Laufe seiner Rap-Karriere bereits wiederholt bei den Billboard Music Awards ausgezeichnet und räumte allein im Jahr 2019 zwölf Auszeichnungen in 17 Kategorien ab. Unter anderem wurde Drake schon zum „Top Male Artist“ (zu deutsch: bester männlicher Künstler) gekürt.

Im März 2021 veröffentlichte Drake seine EP SCARY HOURS 2. Darauf sind drei Tracks zu finden, die allesamt erfolgreich waren – sie landeten auf den oberen drei Plätzen der US-Charts.