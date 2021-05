BTS veröffentlichen Trailer zu neuer Single „Butter“

Foto: Getty Images for Dick Clark Prod, Astrid Stawiarz. All rights reserved.

Die K-Pop-Boygroup BTS hat mit einem 23-sekündigen Trailer ihre neue Single „Butter“ angekündigt. Der kurze Clip zeigt die sieben Sänger dabei, wie sie in schlichter Schwarz-Weiß-Optik zu einem Song nicken, der einen ähnlichen Beat wie der Queen-Hit „Another One Bites the Dust“ hat.

Offiziell erscheinen soll „Butter“ am kommenden Freitag, den 21. Mai. Zuvor hieß es in einem Tweet, dass der Titel ein „Dance-Pop-Track voller sanfter, aber charismatischer Reize von BTS“ sei. Nach ihrem Billboard-Nummer-Eins-Hit „Dynamite“ aus vergangenem Jahr ist „Butter“ nun die zweite englischsprachige Single der Südkoreaner.

Hört euch hier den Teaser zu „Butter“ an:

Ihre neue Single werden BTS außerdem bei den kommenden Billboard Music Awards am 23. Mai in Los Angeles performen. Dort sind die Musiker in diesem Jahr auch für mehrere Awards nominiert – unter anderem in den Kategorien „Top Duo/Group“, „Top Social Artist“ und „Top Song Sales Artist.“ Für ihre Erfolgssingle „Dynamite“ erhielten sie eine weitere Nominierung in der Kategorie „Top Selling Song Artist.“