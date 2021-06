K-Pop-Premiere bei „ROLLING STONE on Twitch“

Foto: ImaZins via Getty Images, The Chosunilbo JNS. All rights reserved.

Von Comedian Eric Andre bis LGBTQIA+-Ikone Girl In Red: Die Liste namhafter Künstler*innen, die bereits bei „ROLLING STONE on Twitch“ zu Gast waren, ist vielfältig. Am 26. Mai 2021 war nun die K-Pop-Gruppe P1Harmony zu Gast. Live aus Südkorea zugeschaltet, performten die sechs Bandmitglieder Keeho, Jiung, Intak, Soul, Theo und Jongseob fünf Songs ihrer ersten beiden EPs.

Rasanter Aufstieg in der K-Pop-Szene

Obwohl die Boyband erst im Oktober 2020 mit der EP DISHARMONY: STAND OUT ihr Debüt gaben, gelten P1Harmony schon jetzt als etablierte Newcomer in der K-Pop-Szene. Im April 2021 erschien die Nachfolge-EP DISHARMONY: BREAK OUT, die der Gruppe weitere Bekanntheit einbrachte. Im April 2021 nahm das Time Magazine P1Harmony in die Liste der vielversprechendsten K-Pop-Bands des Jahres auf.