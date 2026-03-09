Angriff auf Rihanna – Schüsse auf ihr Beverly-Hills-Haus

Eine Frau schoss aus einem Auto auf Rihannas Anwesen in Beverly Hills – die Sängerin war zu Hause, blieb aber unverletzt. Was bisher bekannt ist.

Am 8. März 2026 wurde das Anwesen der Sängerin Rihanna in Beverly Hills Ziel eines bewaffneten Angriffs.

Laut der „Los Angeles Times“ fielen gegen 13:20 Uhr Ortszeit mehrere Schüsse, die aus einem Fahrzeug heraus in Richtung des Hauses abgegeben wurden. Eine der Kugeln durchschlug dabei eine Außenwand der Villa.

Tatablauf und Festnahme

Nach Angaben der Polizei fuhr eine etwa 30-jährige Frau in einem weißen Fahrzeug vor dem Anwesen vor und gab aus dem Auto heraus mehrere Schüsse ab, bevor sie flüchtete. Es seien mindestens zehn Schüsse gefallen.

Die Verdächtige wurde kurze Zeit später von Einsatzkräften festgenommen. Bei ihr wurden eine Schusswaffe sowie mehrere Hülsen sichergestellt. Die Ermittlungen übernahm die Abteilung für Raub- und Tötungsdelikte.

Hintergrund und Ermittlungen

Rihanna soll sich zum Zeitpunkt der Schüsse in dem Anwesen aufgehalten haben. Laut der „Los Angeles Times“ war die Sängerin im Haus, blieb aber nach bisherigen Berichten unverletzt. Es gibt derzeit keine bestätigten Angaben, ob A$AP Rocky oder die drei gemeinsamen Kinder ebenfalls im Haus waren.

Die Ermittlungen dauern an. Die Abteilung für Raub- und Tötungsdelikte versucht, ein Motiv für die Tat zu ermitteln. Ob es sich um einen gezielten Angriff auf Rihanna handelte und ob ein persönlicher Bezug zwischen der Verdächtigen und dem Opfer besteht, ist bislang nicht bekannt.

Rihanna und ihr Umfeld

Die in Barbados geborene Sängerin zählt zu den international erfolgreichsten Künstlerinnen und Unternehmerinnen. Sie lebt seit einigen Jahren mit ihrem Partner A$AP Rocky, sowie ihren drei Kindern in Beverly Hills. In dem sonst ruhigen und vorwiegend von Prominenten bewohnten Viertel sorgte der Vorfall für große Erschütterung. Offizielle Statements von Rihanna und ihrem Management liegen zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch nicht vor.

Zuletzt veröffentlichte Rihanna einen Song für den „Schlümpfe“-Film. Fans warten seit Jahren auf ihr neuntes Studioalbum, das in der Öffentlichkeit meist unter dem Arbeitstitel „R9“ geführt wird. Laut Medienberichten arbeitet Rihanna aktiv an dem Projekt und wurde Anfang 2026 erneut in Aufnahmestudios in New York gesehen.

In einem Interview mit „Harper’s Bazaar“ erklärte Rihanna, sie habe „acht Jahre im Studio verbracht“, um den richtigen Sound zu finden, und habe inzwischen „das Konzept für ihr nächstes Album geknackt“. Gleichzeitig betonte die Sängerin, dass das neue Material vermutlich nicht den Erwartungen entsprechen und auch nicht besonders radiofreundlich sein werde, sondern stärker ihre aktuelle künstlerische Entwicklung widerspiegeln solle. Ein Veröffentlichungsdatum für das Album gibt es bislang jedoch nicht.