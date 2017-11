Kaiser Chiefs: Nick Hodgson covert mit The Killers „I Predict A Riot”

Der ehemalige Schlagzeuger der Kaiser Chiefs Nick Hodgson coverte vergangenen Montag in seiner Heimatstadt Leeds zusammen mit der Band The Killers eine der berühmtesten Hymnen der Kaiser Chiefs: „I Predict A Riot”. „Do you want it?”, fragte Flowers das Publikum, bevor er den Song anstimmte.

Die Band aus Las Vegas trat in der First Direct Arena in Leeds auf, als Nick Hodgson die Bühne betrat und den Indierock-Klassiker von Kaiser Chiefs Debütalbum EMPLOYMENT spielte.

Hodgson verließ die Kaiser Chiefs im Dezember 2012, weil er mehr Zeit im Studio als Produzent und Songwriter verbringen wollte.

Nick Hodgson veröffentlicht sein Solodebüt TELL YOUR FRIENDS am 26. Januar 2018. Vorab erschien bereits die Single „Suitable”. The Killers sind in Großbritannien mit ihrem Album WONDERFUL WONDERFUL, das im September erschien, auf Tour.