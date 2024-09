Kamasi Washington spielt im Frühjahr 4 Konzerte in Deutschland – ME präsentiert

Im Rahmen der „Fearess Movement Europe Tour“ wird er in Berlin, München, Köln & Frankfurt auftreten.

Kasami Washington macht mit seiner „Fearless Movement Europe Tour“ in Deutschland Halt. Und zwar wird der Visionär, Multi-Instrumentalist und Komponist im Frühjahr vier Shows hierzulande spielen. Die Gigs, die ursprünglich 2024 stattfinden sollten, wurden auf das folgende Jahr verlegt. Gestartet wird in Berlin am 17. März. Darauf folgen Konzerte in München (21. März), Köln (17. April) und am 19. April abschließend in Frankfurt. MUSIKEXPRESS präsentiert den gesamten Tournee-Abschnitt.

Kamasi Washington live in Deutschland – Konzertübersicht

17.03.2025 – Berlin, Theater des Westens

21.03.2025 – München, Theaterfabrik

17.04.2025 – Köln, Carlswerk

19.04.2025 – Frankfurt, Batschkapp

Über den in Los Angeles geborene Musiker sagte ME-Autor Arno Frank einst, sein Saxophonspiel würde nahe legen er sei ein „Gigant, der vom oberen Plateau heruntergestiegen kommt, um mit den Menschen zu reden“. Und weiterhin würde er dem Jazz „eine Explosion an Kreativität, einen emotionalen Mahlstrom“ dazugeben.

Aktuell stellt er auf Tournee seine neue Platte FEARLESS MOVEMENT vor, die am 3. Mai 2024 erschienen ist. Ein Album, das er selbst als sein „Tanzalbum“ betitelt. Er hat es seiner Tochter gewidmet. Auch zu hören auf der LP: André 3000, Thundercat, George Clinton, BJ the Chicago Kid, D Smoke und Terrace Martin.