André 3000: So hat Prince ihm zu Erfolg verholfen

Prince hat André 3000 angerufen, um ihm zu erklären, was bei der Performance von OutKast schief gelaufen ist.

André 3000 hat von einer Lektion erzählt, die ihm Prince nach der Wiedervereinigungs-Performance des Duos im Jahr 2014 erteilt hatte: „Am Morgen bekomme ich einen Anruf von Prince. Ich kenne ihn nicht so gut, ich weiß nicht, wie er meine Nummer bekommen hat. Ich habe keine Ahnung. Und das Erste, was er sagt, ist: ,Weißt du, was dein Problem ist? Du realisierst nicht, wie groß ihr seid.‘“

Prince verhilft zu mehr Erfolg: „Erinnere die Leute daran, wer du bist!“

Dann erinnert sich André 3000 in dem Interview mit der „GQ“ weiter an diesen ungewöhnlichen Anruf: „Und dann sagte Prince: ,Du musst die Leute daran erinnern, wer du bist.‘ Ab diesem Zeitpunkt dachte ich: Okay.“

Das Hip-Hop-Duo, bestehend aus André 3000 und Big Boi, startete seine Wiedervereinigungstour 2014 mit einem Auftritt beim Coachella-Festival. Die Performance am ersten Wochenende des Festivals erhielt eher verhaltene Kritiken. Das Duo kehrte jedoch am zweiten Wochenende mit einer überarbeiteten Setliste und Performance zurück.

André 3000 mit neuem Album

Das Interview, in dem der Musiker diese Anekdote zum Besten gab, fand im Vorfeld der Veröffentlichung von Andrés erstem Soloalbum nach 17 Jahren statt: NEW BLUE SUN, erschienen am Freitag, 17. November.

Vorab verriet er den Fans, dass das Album kein Rap-Album ist und sogar einen Hinweis auf dem Cover trägt, der andeutet, dass die LP „keine Bars“ enthält. André 3000 erklärte gegenüber „GQ“: „Manchmal fühlt es sich für mich unauthentisch an zu rappen. Ich habe mit einigen der neuesten, frischesten, jüngsten und altmodischsten Produzenten zusammengearbeitet. Ich bekomme ständig Beats. Ich versuche ständig zu schreiben.“