Soccer Mommy kommt im Mai 2025 auf Deutschlandtour – ME präsentiert

Mit im Gepäck: Ihr aktuelles Album EVERGREEN.

Soccer Mommy ist längst eine etablierte Größe in der Singer-Songwriter-Szene. Schon als Teenager teilte sie via Bandcamp ihre von ihrem Leben inspirierten Indierocktracks. Bald gesellten sich mehr Synthesizer- und Experimentalmomente dazu. Die Alben von Sophia Allison, wie die Amerikanerin gebürtig heißt, werden von Kritiker:innen stets gefeiert. Nur zu gerne vergleicht man sie mit The Cure oder auch den Breeders. Nun erscheint am 25. Oktober mit EVERGREEN die Nachfolgerplatte zum 2022er SOMETIMES, FOREVER. Die Tour zum Album bringt die 27-Jährige dann im Mai 2025 auch nach Deutschland – präsentiert von MUSIKEXPRESS.

Soccer Mommy live 2025: Alle Konzerttermine im Überblick

03.05.2025 – München, Ampere

04.05.2025 – Köln, Artheater

20.05.2025 – Hamburg, Nochtspeicher

21.05.2025 – Berlin, Lido

Tickets

Karten für die fünf Shows von Soccer Mommy können hier erworben werden.

Mehr zu EVERGREEN

Im Juni 2024 meldete sich Soccer Mommy mit ihrer Single „Lost“ zurück. In dem Track singt sie über einen Verlust und den daraus folgenden Schmerz. Und auch bei der Nachfolgersingle „M“ setzt sie sich mit ihrer Trauer auseinander. Es folgte „Driver“, ein Stück über Unentschlossenheit und die Akzeptanz dessen. So ist auf Albumlänge wieder einmal eine Auseinandersetzung mit sich selbst und dem Changieren der vielen gleichzeitigen Gefühle zu entdecken.

EVERGREEN wurde in den Maze Studios in Atlanta aufgenommen. Dafür arbeitete Soccer Mommy mit dem Produzenten Ben H. Allen III zusammen, der bereits an Werken von unter anderem Animal Collective, Washed Out, Deerhunter und Youth Lagoon beteiligt war.