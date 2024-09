ME präsentiert: Father John Misty kündigt Berlin-Konzert an – Album folgt auch

Am 6. April wird der Father im Berliner Huxleys vorbeischauen – präsentiert von MUSIKEXPRESS.

Neues aus dem Hause Josh Tillmann: Als Father John Misty bringt er am 22. November die Platte MAHASHMASHANA heraus. Mit dem Track „Screamland“ hat er dazu gerade auch einen Vorboten in die Welt hinaus geschickt. Und damit sich daraus auch ein schönes Gesamtpaket schnüren lässt, liefert der US-Folk-Weirdo auch gleich noch Konzertdaten für Europa und UK dazu. Die einzige Deutschlandshow wird in Berlin am 6. April 2025 im Huxleys stattfinden – MUSIKEXPRESS präsentiert.

Father John Misty live 2025: Alle Termine im Überblick

3. April 2025 – Oslo, NO – Sentrum Scene

4. April 2025 – Stockholm, SE – Fållan

5. April 2025 – Kopenhagen, DK – Opera House

6. April 2025 – Berlin, DE – Huxleys

8. April 2025 – Paris, FR – La Cigale

9. April 2025 – Brüssel, BE – Ancienne Belgique

10. April 2025 – Utrecht, NL – TivoliVredenburg

12. April 2025 – Edinburgh, UK – Usher Hall

13. April 2025 – Manchester, UK – O2 Apollo

14. April 2025 – Brighton, UK – Brighton Dome

15. April 2025 – London, UK – Royal Albert Hall

Tickets

Karten für den Berlin-Gig im kommenden Jahr können hier erworben werden.

Mehr zu MAHASHMASHANA

Das im November erscheinende, sechste Album von Father John Misty wurde von Drew Erickson mitproduziert, Jonathan Wilson übernahm den Part des Executive Producers.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

In der Pressemitteilung heißt es zur Erklärung des neuen Plattentitels: „Mahāśmaśāna (महामशान) ist ein Sanskrit-Begriff, der wörtlich übersetzt ‚großer Feuerbestattungsplatz‘ bedeutet, an den alle Dinge hingehen. Es bezieht sich auf einen Ort der Einäscherung oder Bestattung, der in der indischen spirituellen Tradition häufig symbolisch verwendet wird. In bestimmten religiösen und philosophischen Kontexten, insbesondere im Hinduismus und Buddhismus, kann der Begriff auch die Vergänglichkeit des Lebens und die spirituelle Transformation betonen.