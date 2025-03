Kanye West: So veröffentlicht er jetzt BULLY

Nach zahlreichen Skandalen und antisemitischen Äußerungen hat Kanye West nun ein neues Album veröffentlicht. BULLY ist als Kurzfilm in drei verschiedenen Varianten verfügbar.

Auf der Plattform „X“ kündigte der Rapper am 19. März an, dass das Album eine Länge von 30 bis 45 Minuten hat. Die unterschiedlichen Versionen der Platte tragen die Namen „Latest“, „Post Hype“ und „Post Post Hype“.

Anhören und -schauen kann man sich das Ganze bis jetzt nur über die Software „Frame.io“ – die Nutzer:innen können dort die Videos kommentieren und kostenlos herunterladen. Für den Zugriff benötigt man jedoch Passwörter, die Kanye West ebenfalls auf seinem „X“-Account teilte. Ob und wann die neue Musik auch auf den üblichen Streaming-Plattformen erhältlich sein wird, ist derzeit noch unklar.

Seine Ideologie spiegelt sich auch in der Musik wider

Das erste Mal kündigte der Künstler BULLY bereits im September 2024 an. Vor ein paar Wochen sagte er außerdem, dass sein neues Album einen „antisemitischen Sound“ haben soll. Des Weiteren hat Ye „HipHop.de“ zufolge schon vor dem LP-Release ein Snippet des Songs „World War 3“ auf „X“ gepostet. Unter anderem soll er auf dem Track wohl erzählen, dass er jeden Abend vor dem Einschlafen zwei Kapitel von Adolf Hitlers Buch „Mein Kampf“ lesen würde. Zusätzlich erklärt er angeblich auch, warum er Kleidung mit aufgedrucktem Hakenkreuz trägt und verkauft. Seine Begründung in den Lyrics lautet demnach: „Cause all my n****s Nazis“. Auf Deutsch heißt das in etwa „Weil alle meine N****s Nazis sind“. Der zunächst irritierende Begriff antisemitisch in Bezug auf den Sound seiner Musik scheint sich also in den Texten zu äußern.

Was zuvor geschah

Anfang März veröffentlichte der 47-Jährige bereits einen neuen Song und sorgte damit für Diskussion. Auf „Lonely Roads Still Go To Sunshine“ sind unter anderem der aktuell inhaftierte Sean „Diddy“ Combs und Kanye Wests Tochter North West zu hören. Das Ganze sorgte für einen Konflikt zwischen ihm und Kim Kardashian, der Mutter der elfjährigen Tochter, der teils öffentlich ausgetragen wurde.

Die jüngsten Schlagzeilen reihen sich an viele weitere Skandale an, die in den vergangenen Monaten und Jahren durch den Rapper hervorgerufen wurden. Besonders polarisierend waren seine antisemitischen Aussagen und Handlungen.