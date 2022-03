Kanye West darf vielleicht doch noch bei den Grammys auftreten

Macht die verantwortliche Recording Grammy Academy jetzt doch einen Rückzieher? Eigentlich hatte sie beschlossen, den Auftritt von Kanye West wegen „beunruhigendem Verhalten im Internet“ abzusagen. Doch laut „HitsDailyDouble“ könnte sich das jetzt ändern.

Angeblich befinde sich West nämlich wieder mit den Grammys im Gespräch, doch noch als späte Ergänzung zum Line-up am Sonntag des 03. Aprils aufzutreten. Neben ihm sollen auch Künstler*innen wie Taylor Swift, Justin Bieber oder Lady Gaga in der engeren Auswahl stehen. Auch „Chart Data“ misst den kursierenden Gerüchten Wert bei und schrieb auf Twitter:

Sources expect at least one more #GRAMMYs performers announcement this year.

Conversations are reportedly continuing with Taylor Swift, Justin Bieber, Lady Gaga, Kanye West and „other chart-toppers“ (via @HITSDD).

— chart data (@chartdata) March 30, 2022