Kanye West entschuldigt sich auf Instagram bei Kim Kardashian für sein Verhalten

Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung – doch gilt das auch für Kanye West? In den vergangenen Wochen hat der Rapper fast ausschließlich mit Negativschlagzeilen auf sich aufmerksam gemacht. Diese reichen von regelmäßigen Ausrastern bis hin zu Drohungen gegen Kim Kardashians aktuellen Freund und Comedian Pete Davidson. Zumindest auf Instagram scheint es so, als wäre West jetzt zur Besinnung gekommen – fürs Erste.

West droht dem Freund seiner Noch-Ehefrau Kim Kardashian

Dass Kanye West mutmaßlich eine extrem kurze Zündschnur hat, dürfte schon häufiger aufgefallen sein. Ausführlich verpackt der Rapper seine Aggressionen jetzt auch in seine neuen Songs. In „Eazy“, einem Track von und mit The Game, und „City of Gods“, einem Feature mit Fivio Foreign und Alicia Keys, soll West unter anderem Kim Kardashians neuen Freund Pete Davidson Gewalt androhen. „Gott hat mich vor dem Unfall gerettet, damit ich Pete Davidson den Arsch aufreißen kann“, heißt es in einer Zeile aus der Single „Eazy“. Ausgeteilt wurde auch weiter auf Instagram sowie in diversen SMS-Nachrichten an den Comedian. Um seinen Drohungen noch mehr Nachdruck zu verleihen, postete West ein Foto von sich und einem gelben Notizheft. Darauf geschrieben stand das Datum des 13. Februars 2022. In der Caption betonte er: „Mein Account wurde nicht gehackt.“

Jedes Verhalten zieht Konsequenzen nach sich

Dabei hatte Kanye West seiner Noch-Ehefrau Kim Kardashian erst kürzlich am diesjährigen Valentinstag einen Truck voller roten Rosen geschickt – zum Missfallen seiner zu diesem Zeitpunkt noch gegenwärtigen Freundin Julia Fox. Ein Sprecher der Schauspielerin bestätigte nun die Trennung zwischen West und ihr.

Inzwischen hat West bis auf zwei Posts, alle bisherigen auf Instagram gelöscht. In einem schrieb er: „Ich arbeite an meiner Kommunikation.“ Er hätte gelernt, dass das Schreiben in Großbuchstaben dazu führen würde, dass andere Menschen sich angegriffen fühlen. Er „übernehme die Verantwortung“ für sein bisheriges Verhalten und er hätte Kim nicht „belästigen“ wollen.

Kim Kardashian und Kanye West waren seit 2012 ein Paar. Im Jahr 2014 heirateten die beiden. Im Jahr 2021 reichte Kardashian die Scheidung ein. Grund sollen unter anderem die manisch-depressiven Phasen des Künstlers gewesen sein.