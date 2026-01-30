„2027 ist definitiv Schluss“ – Ray-J offenbart dramatische Diagnose

Ray-J offenbart dramatischen Gesundheitszustand: Sein Herz arbeitet nur noch zu 25 Prozent. Der Sänger spricht über Drogenkonsum, Adderall-Missbrauch und seine düstere Prognose.

Der US-amerikanische Sänger und Schauspieler Ray-J hat seine Fans mit drastischen Aussagen über seinen Gesundheitszustand erschüttert. In einem Instagram-Livestream erklärte der 45-Jährige, er befinde sich in seinen „letzten Tagen“ und sein Herz funktioniere nur noch eingeschränkt. „Mein Herz schlägt nur noch mit etwa 25 Prozent“, sagte der Künstler in dem Video, das sich in den sozialen Medien schnell verbreitete. Die Aussagen haben weltweit Besorgnis ausgelöst – und werfen zugleich ein Schlaglicht auf ein Leben zwischen Erfolg, Exzessen und familiären Konflikten.

Vom Sextape-Skandal zum Absturz

Ray-J wurde in den frühen 2000er-Jahren als R&B- und Popkünstler bekannt. Zu seinen bekanntesten Songs zählen „One Wish“ (2005), „Sexy Can I“ (2008) sowie der Hit „Wait A Minute“ mit Lil’ Kim. Neben seiner Musik machte er auch als Reality-TV-Star und Unternehmer Schlagzeilen. Sein öffentliches Leben war jedoch immer wieder von Skandalen, persönlichen Krisen und medienwirksamen Auseinandersetzungen geprägt. Der Musiker erlangte 2003 große internationale Aufmerksamkeit, als ein Sextape von ihm und seiner damaligen Partnerin Kim Kardashian veröffentlicht wurde. Kim wurde hierdurch erstmals weltberühmt.

Ray-J, der mit bürgerlichem Namen William Ray Norwood Jr. heißt, sprach in dem Livestream offen über die Folgen jahrelangen Drogen- und Alkoholmissbrauchs. „Ich dachte, ich könnte den ganzen Alkohol, das ganze Adderall, die Drogen verkraften … aber ich konnte es nicht. Es hat meine Zeit verkürzt“, sagte er und bezeichnete seine Vergangenheit als selbstzerstörerisch. Seinen Angaben zufolge konsumierte er zeitweise „ungefähr zehn Dosen Adderall und etwa vier Flaschen Alkohol pro Tag“. Die Ärzte hätten ihm nun eine düstere Prognose gestellt: „2027 ist definitiv Schluss für mich. Das hat der Arzt gesagt“, erklärte Ray-J in dem Video. Das Medikament Adderall ist ein verschreibungspflichtiges Präparat, das vor allem zur Behandlung von ADHS und Narkolepsie eingesetzt wird.

Schockdiagnose: Rechte Herzkammer „schwarz“

Besonders beunruhigend seien laut seinen Aussagen die Befunde zu seinem Herzen. Er habe erfahren, dass seine rechte Herzkammer „schwarz“ sei – eine Formulierung, die auf schwere Schädigungen hindeuten könnte, auch wenn medizinische Details nicht öffentlich bestätigt wurden. Dennoch versuchte der Musiker, einen Rest Optimismus zu vermitteln. „Ich war im Krankenhaus. Mein Herz schlägt nur noch mit etwa 25 Prozent, aber solange ich konzentriert bleibe und auf dem richtigen Weg bleibe, wird alles gut“, sagte er und bedankte sich bei seinen Fans für Gebete und Genesungswünsche.

Schwester Brandy als Rettungsanker

Ein wichtiger Rückhalt in dieser Krise scheint seine Familie zu sein, insbesondere seine berühmte Schwester Brandy, selbst eine erfolgreiche Sängerin und Schauspielerin. „Vielen Dank an Brandy, dass sie sich um mich gekümmert hat. Sie hat meine Rechnungen für den Rest des Jahres bezahlt“, erklärte Ray-J im Livestream. 2022 verewigte er ein Tattoo mit Brandys Gesicht auf seinem Bein. Auch eine Reise nach Haiti sei geplant, da er hoffe, dort eine alternative Behandlungsmethode zu finden, die ihm helfen könnte.

Einstweilige Verfügung trennt ihn von seinen Kindern

Doch neben den gesundheitlichen Problemen belasten den Künstler auch rechtliche und familiäre Konflikte. Besonders schmerzlich sei für ihn, dass er in dieser Phase kaum Kontakt zu seinen Kindern habe. Hintergrund ist ein eskalierter Streit mit seiner Ehefrau Princess Love, der im November zu einem Polizeieinsatz führte. Der Sänger wurde nach Angaben von ABC auf der Polizeiwache in Van Nuys inhaftiert, seine Kaution auf 50.000 US-Dollar festgesetzt. Der „Rolling Stone“ berichtete später, dass eine einstweilige Verfügung gegen ihn erlassen wurde, die ihm den Kontakt zu seiner Frau untersagt.

Zuletzt war der Rapper im US-Reality-Format „Love Cabin“ zu sehen:

Ray-J zeigte sich im Livestream emotional und verzweifelt: „Ich liebe die Mutter meiner Kinder über alles. Sie weiß nicht, wie ernst die Lage für mich ist, aber sie ist mein Leben.“ Besonders schmerzhaft sei die Distanz zu seinen Kindern. „Wenn ich jetzt zu meiner Ex-Freundin und meinen Kindern fahren und die nächsten zwei, drei Monate mit ihnen verbringen könnte, würde ich das sofort tun. Aber ich habe eine einstweilige Verfügung, die mir den Kontakt zu ihnen verbietet“, sagte er.

Ungewisse Zukunft: Hoffnung trotz düsterer Prognose

Ob Ray-Js Prognose zutrifft oder ob medizinische Fortschritte und Lebensstiländerungen seine Situation verbessern können, bleibt offen. Fest steht: Seine Worte haben eine Debatte über Sucht, Prominentenkultur und die Zerbrechlichkeit des Ruhms neu entfacht – und viele Fans hoffen, dass der Künstler doch noch mehr Zeit bekommt, als er selbst glaubt.