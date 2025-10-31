„Ich glaube, es war gefälscht“: Kim Kardashian zweifelt an Mondlandung

Kim Kardashian hat wohl genug vom Stress mit Taylor Swift: „Es ist buchstäblich Jahre her“

Reality-Star Kim Kardashian behauptet, die Mondlandung sei nur gestellt und bezieht sich dabei auf Buzz Aldrin. Was der Astronaut wirklich sagte.

Kim Kardashian glaubt, dass die Mondlandung nie stattfand. In der 30. Episode von „The Kardashians“, die am 30. Oktober ausgestrahlt wurde, äußert sie gegenüber Co-Star Sarah Paulson, dass sie nicht an die Mondlandung glaubt.

„Ich schicke dir eine Million Artikel mit Buzz Aldrin und … dem anderen“, sagte Kardashian zu Paulson, 50, zwischen den Dreharbeiten am Set der Hulu-Serie und bezog sich dabei auf den Astronauten Neil Armstrong.

Sie sprach von einem Interview mit Astronaut Aldrin und behauptete, dieser habe gesagt: „Es gab keinen beängstigenden Moment, weil es nicht passiert ist. Es hätte beängstigend sein können, aber es war es nicht, weil es nicht passiert ist.“

Kardashian fügte hinzu, dass der Astronaut solche Kommentare mache, weil er „alt geworden“ sei. „Also ich glaube, es ist nicht passiert“, meinte sie in Bezug auf die Mondlandung.

Kardashian schickt Paulson „ständig Verschwörungstheorien“

Paulson antwortete, sie werde sich „intensiv damit beschäftigen“ und die Materialien anschauen, die Kardashian ihr geschickt habe. Diese gab zu, der Schauspielerin „ständig Verschwörungstheorien“ zu schicken.

Ein Produzent bat Kardashian schließlich, zu bestätigen, dass sie nicht glaube, dass Astronauten auf dem Mond waren. „Ich glaube nicht, dass wir das waren. Ich glaube, es war eine Fälschung“, stellte sie klar. „Ich habe ein paar Videos gesehen, in denen Buzz Aldrin darüber spricht, dass es nicht passiert ist. Er sagt das jetzt ständig in Interviews“, behauptete sie.

Buzz Aldrin sprach in Interviews öffentlich über die Mondlandung – und ihr tatsächliches Stattfinden. In einem Exklusivinterview mit „People“ 2024 erinnerte sich der Astronaut ausführlich an die Weltraummission und auch ihre Umsetzung.

„Warum sind keine Sterne zu sehen?“

„Die werden mich sowieso für verrückt erklären. Aber schaut doch mal auf TikTok nach. Überzeugt euch selbst“, sagte Kardashian hingegen. „Auf dem Mond gibt es keine Schwerkraft – warum weht dann die Flagge? Die Schuhe, die sie im Museum ausgestellt haben und die sie auf dem Mond getragen haben, haben einen anderen Abdruck als auf den Fotos. Warum sind keine Sterne zu sehen?“

Das Magazin „People“, das umfassend über Kardashians Aussagen berichtete, schrieb dazu: „Bei allem Respekt für die milliardenschwere Geschäftsfrau, angehende Anwältin und Reality-TV-Ikone Kim Kardashian – und was auch immer sie auf TikTok gesehen hat – die Mondlandung von Apollo 11 im Jahr 1969 hat tatsächlich stattgefunden. Tut mir leid!“

Der Artikel trägt den Titel „Alles, was Kim Kardashian gereade über die Mondlandung gesagt hat, ist falsch“ und widerlegt alle Argumente, die die Prominente zur Unterstützung der Verschwörung anführt.

Aldrin erinnert sich an eine – stattgefundene – Mondlandung

„People“ hat schließlich auch mit Aldrin selbst gesprochen, dem Astronauten, der bei der Mondlandung dabei war und dessen angebliche Aussagen Kardashian nun instrumentalisiert. „Ich habe viele Erinnerungen an die Mission, an die Ankunft auf dem Mond und die Rückkehr zur Erde – und viele davon drehen sich um Teamwork, die Konzentration auf die Mission, einfach unsere Arbeit gut zu machen und niemanden im Stich zu lassen“, sagte Aldrin in dem Interview 2024.

„Dankbarkeit ist wohl auch heute noch mein stärkstes Gefühl – Dankbarkeit gegenüber all denen, die dieses unglaubliche Ereignis in meinem Leben, in unserem Leben, im Leben der Nation möglich gemacht haben“, sagte er. „Gott hat auf uns aufgepasst, das ist sicher.“

Der heute 95-jährige Aldrin weiter: „Natürlich halte ich es für wichtig, zum Mond zurückzukehren. Aber Träume, Erforschung und Entdeckung, gefolgt von weiteren Träumen, Erforschung und Entdeckung, sind das Herzstück des Menschseins. Für unsere Spezies, für unsere Nation und für die Zukunft der Menschheit müssen wir weiterhin mutig sein, uns weiterentwickeln und davon träumen, tiefer in das Universum vorzudringen. Wir müssen weiter forschen.“