North West bei Gamma: Wird sie der nächste große Familienname im Rap?

Plattenvertrag, Debütsingle, Live-Auftritt: North West baut ihre Musikkarriere konsequent aus. Was bisher geschah.

North West startet offiziell ihre Musikkarriere: Die Tochter von Kim Kardashian und Kanye West hat ihren ersten Plattenvertrag unterschrieben. Ab sofort steht die Zwölfjährige beim 2023 gegründeten Label Gamma unter Vertrag. Larry Jackson, ehemaliger Manager bei Apple, baute das Unternehmen auf und versammelt inzwischen ein namhaftes Künstler:innen-Roster, darunter Snoop Dogg, Sexyy Red und Mariah Carey.

Debütsingle „Piercing On My Hand“

Anfang Februar veröffentlichte North West ihre Debütsingle „Piercing On My Hand“ direkt über Gamma. Ihr Vater produzierte den Track. Klanglich bewegt sich der Song zwischen schlichtem Trap-Beat, sich wiederholenden Hook-Fragmenten und einer bewusst rohen, fast skizzenhaften Performance. Die Produktion setzt auf reduzierte Drums, tiefe 808-Bässe und eine Delivery, die weniger auf technische Raffinesse als auf Haltung zielt. Bereits vor wenigen Wochen performte sie die Single erstmals live – gemeinsam mit Ye bei seinem Auftritt in Mexico.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Neben neugieriger Aufmerksamkeit gab es zudem spöttische Kommentare und Vorwürfe von Nepotismus. Sowohl North als auch ihre Mutter sahen sich mit Häme konfrontiert – von Kritik an der musikalischen Qualität bis hin zu grundsätzlichen Debatten darüber, ob ein so junges Kind bereits in dieser Form ins Rampenlicht gehört.

Kontroverse um Look und öffentliche Wahrnehmung

Parallel zur Musik kommentierten viele auch Norths Auftreten intensiv. Mit dunkler Streetwear, ausgefallenen Frisuren und sichtbaren, teils temporären oder inszenierten Piercing-Statements positioniert sie sich bewusst abseits klassischer Kinderstar-Optik. Wie viele andere Zwölfjährige durchläuft sie sichtbar eine experimentelle Phase, in der Stilwechsel, Provokation und Abgrenzung zur Selbstfindung gehören.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Kim Kardashian sprach in einem Podcast offen darüber, dass North großen Spaß daran habe, mit Mode, Beauty und Accessoires zu spielen. Als Mutter versuche sie dabei, einen verantwortungsvollen Rahmen zu setzen. Die öffentliche Kritik am Aussehen und Styling ihrer Tochter bezeichnete sie sinngemäß als überzogen.

Vater-Tochter-Aktivitäten

Ihre ersten Studio-Erfahrungen sammelte North im engen kreativen Umfeld ihres Vaters. Auf dessen „Vultures“-Reihe war sie bereits zweimal zu hören und gewann so früh Einblick in professionelle Aufnahme- und Produktionsprozesse. Außerdem übernahm sie einen Feature-Part auf dem Song „Childlike Things“ von FKA Twigs.

Und bereits im Jahr 2020 feierte North ihr Rap-Debüt bei der Yeezy-Fashion-Show in Paris. Damals war sie gerade einmal sieben Jahre alt.

Das Kardashian-West-Imperium

Mit dem Deal bei Gamma geht North West nun den nächsten Schritt in Richtung eigenes Entertainment-Universum. Parallel dazu treibt die Familie ihre geschäftlichen Aktivitäten weiter voran. So ließ Kim Kardashian zu Jahresbeginn die Marke „NOR11“ eintragen. Die Anmeldung deutet auf eine breit angelegte Strategie hin, die Spielzeuge, Puppen, Puzzles, Playsets, Partyspiele sowie diverses Merchandise umfassen könnte.