Kanye West: Streit um Song mit Tochter und Diddy

Am Samstag, den 15. März, veröffentlichte Kanye West einen neuen Song auf X, auf dem nicht nur der Rapper selbst, sondern weiterhin auch seine Tochter North West und der unter anderem wegen Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs aktuell inhaftierte Sean „Diddy“ Combs zu hören sind. Wests Ex-Frau und Mutter von North, Kim Kardashian, soll mittlerweile rechtliche Schritte diesbezüglich eingeleitet haben.

Der Song „Lonely Roads Still Go to Sunshine“ beginnt mit einer Sprachaufnahme, die sich wie ein Gespräch zwischen den beiden Rappern anhört. Mutmaßlicherweise sagt Combs: „Ich möchte dir so sehr dafür danken, dass du dich um meine Kinder gekümmert hast, Mann. Niemand hat sich um sie gekümmert, niemand hat sie angerufen.“ Daraufhin hört man Yes Stimme: „Auf jeden Fall, ich liebe dich so sehr, Mann. Du hast mich großgezogen. Selbst als ich dich nicht kannte, weißt du, was ich meine?“ Später im Track rappt North West unter anderem: „Wenn du mich leuchten siehst, dann siehst du das Licht.“ Außerdem zu hören sind Diddys Sohn Christian „King“ Combs und die Sängerin Jasmine Williams.

Streit um die Markenrechte der Elfjährigen

Kim Kardashian scheint mit dem Release des Tracks nicht einverstanden zu sein. „Daily Mail“ zufolge soll der Reality-Star bereits im Vorfeld versucht haben, die Veröffentlichung zu verhindern. Nun geht sie mit ihrem Anwaltsteam weiter vor. Konkrete Infos, was die rechtlichen Schritte neben der Unterbindung des weiteren Teilen des Liedes mit sich bringen könnten, gibt es nicht.

Schon bevor der X-Post zu „Lonely Roads Still Go to Sunshine“ von Ye erschien, postete Kanye West einen angeblichen Screenshot von einem Textaustausch zwischen ihm und seiner Ex-Frau. Kardashian erklärte demzufolge dabei, dass sie die Marken- und Namensrechte der gemeinsamen Tochter besitzt. Außerdem forderte sie ihn auf, den Track-Release zu „stoppen“, und informierte ihn über ihre eingeleiteten rechtlichen Schritte. Dem Screenshot zufolge wolle sie North damit „schützen“.

„Du wirst mich umbringen müssen“

Wests Antwort im Chat fiel laut X aggressiv aus. Angeblich schrieb er: „Lass das oder ich ziehe in den Krieg. Und keiner von uns wird sich von den öffentlichen Auswirkungen erholen. Du wirst mich umbringen müssen.“ Mittlerweile ist der X-Post dazu wieder gelöscht.

Es ist nicht das erste Mal, dass Kanye West und Kim Kardashian sich öffentlich über Themen bezüglich der vier gemeinsamen Kinder streiten. In der Vergangenheit waren unter anderem ein TikTok-Kanal von North West und auch Ungeklärtes bezüglich des Sorgerechts Anlass dazu.

Die jüngste Schlagzeile über Kanye West reiht sich an viele weitere Skandale an, die in den vergangenen Monaten und Jahren durch den Rapper hervorgerufen wurden. Besonders polarisierend waren seine antisemitischen Aussagen und Handlungen.