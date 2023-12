Kanye Wests Tochter North West hat auf VULTURES ihr Rap-Debüt

„It’s your bestie, Miss, Miss Westie“, beginnt der Rap-Part der Zehnjährigen.

Bei dem Listening-Event zu VULTURES, dem neuen Album von Kanye West und Ty Dolla Sign, hatte auch Wests Tochter North West einen Auftritt. Neben ihrem Vater performte sie erstmalig ihren Part live. Das Event fand am 11. Dezember in Miami statt.

Ganz in Schwarz gekleidet und mit übergroßer Lederjacke stand die Zehnjährige in der Stadt in Florida auf der Bühne. Sie tanzte, hüpfte und bewegte ihre Lippen zu den Zeilen, die sie für VULTURES gerappt hatte. In der Lip-Sync-Version gab zu hören: „It’s your bestie, Miss, Miss Westie / Don’t try to test me / It’s gonna get messy / It’s gonna get messy / Just, just bless me“.

Seht hier North Wests Auftritt:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Der Moment in Miami war nicht North Wests erste Rap-Performance auf einer Stage. 2020 trat sie während einer Fashion-Show von Yeezy auf – also der Marke ihres Vaters. Mit ihren Zeilen auf dem VULTURES-Album ist sie jedoch das erste Mal rappend auf einer Platte verewigt.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Kontroverse um das Listening-Event in Miami

Das Listening-Event zu VULTURES sorgte außerdem für Aufruhr, da Kanye West eine schwarze Kapuze im Ku-Klux-Klan-Style trug. Der Kopfschmuck ließ lediglich Löcher für seine Augen. Er selbst äußerte sich jedoch nicht zu seinem Look, der an den 1865 gegründeten, rassistischen Geheimbund erinnerte, der vor allem in den Südstaaten der USA aktiv und für seine hohen, spitz zulaufenden Kopfbedeckungen bekannt war.

Tracklist

Einige Details von VULTURES, so laut mehreren Medienberichten der Titel des Albums, wurden bereits zuvor bekannt. Unter anderem veröffentlichte Ty Dolla $ign auf seiner Instagram-Seite ein Foto mit der vermutlichen Tracklist des Werks. Diese beinhaltet 17 Titel, darunter „Everybody“, „Back To Me“, „Fuk Sumn“, „Drunk“, „Worship“ und „Unlock“.

Release-Datum und Bandname

Die Zusammenarbeit von Kanye West und Ty Dolla Sign soll den Projektnamen ¥ $ tragen – das Yen-Zeichen steht für Ye (wie sich Kanye West mittlerweile nennt), das Dollarzeichen für seinen Kollegen. Ein offizielles Release-Datum ist bis dato nicht offiziell bekannt gegeben worden, viele spekulieren aber über eine Veröffentlichung am 15. Dezember 2023.