„Wash Us In The Blood“: Kanye West kündigt neues Album mit neuem Song an – inklusive Video

Kanye West hier 2019 bei einer Versace-Modenschau in New York City.

Kanye West hat sein bevorstehendes Album mit einem Teaser der ersten Vorab-Single angekündigt. Einem Tweet des US-Rappers zufolge soll der neue Track mit dem Titel „Wash Us In The Blood“ am 30. Juni 2020 um 16 Uhr mit dem Release eines dazugehörigen Videos Premiere feiern. Das Artwork zum neuen Song sowie das angekündigte Video wurden Arthur Jafa produziert.

Wests neues Album soll den Titel GOD’S COUNTRY tragen. Das genaue Erscheinungsdatum ist noch unbekannt.

Zuletzt sorgte West ausnahmsweise mal für positive Schlagzeilen. Die US-Zeitschrift „Variety“ berichtete, dass der Musiker zwei Millionen US-Dollar an Wohltätigkeitsorganisationen für die Bekämpfung von Rassismus gespendet habe. Darüber hinaus soll West den Familien von Ahmaud Arbery und Breonna Taylor (die wie George Floyd Polizeigewalt zum Opfer fielen) angeboten haben, ihre gesamten Anwaltskosten zu übernehmen. Zusätzlich soll er einen College-Fonds für Floyds sechsjährige Tochter Gianna ins Leben gerufen haben.

In den vergangenen Jahren war der Rapper immer mehr durch Skandale und obskure Auftritte in der Öffentlichkeit in Erscheinung getreten. Ob durch seine Verbundenheit gegenüber US-Präsident Donald Trump oder fragwürdige Aussagen über Sklaverei: Kanye schaffte es immer wieder, sowohl bei Fans als auch bei Kritiker*innen für kontroverse Diskussionen zu sorgen. Sein jüngstes Album JESUS IS KING erschien am 25. Oktober 2019.