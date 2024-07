Will Smith: Macht er jetzt auf Kanye West mit neuem Song & Live-Auftritt?

Bei den BET Awards stellte Smith einen neuen Track live vor. Dieser wirkte, wie sein gesamter Look, sehr von Ye inspiriert.

Will Smith macht wieder von sich reden – dieses Mal aber nicht wegen eines neuen Kinofilms oder einer Ohrfeige der er einem anderem Promi gegeben hat (Stichwort Oscars 2022), sondern wegen eines Live-Auftritts bei den BET Awards, die in der Nacht vom 30. Juni auf den 1. Juli stattfanden.

Bei seinem musikalischen Beitrag zum US-Fernsehrpreis performte der 55-Jährige seinen neuen Track „Bulletproof“ live. Gleich zu Beginn sprach-rappte Smith dafür in sein Mikrofon „I don’t know who needs to hear this right now, but whatever you’re going through in life, you can make it“.

Der neue Kanye West?

Um die Botschaft des wohl affirmativ gemeinten Stücks auch umfassend bombastisch rüberbringen zu können, präsentierte er sich mitten in einem Kreise aus Flammen stehend. Im Hintergrund und bald auch Vordergrund: der Sunday Service Choir, sowie der Gospelsänger Kirk Franklin. Bei seinem Musik-Comeback zeigte er sich dazu in einem grau-schwarzen Look und mit großen Gesten. Das Internet war sich danach einig: Will Smith probiert sich als Kanye West 2!

Sowohl der Bühnenaufbau als auch sein Outfit und eben auch Look & Feel von „Bulletproof“ erinnerten laut Netz-Masse an Ye – gerade zu Zeiten von DONDA.

Doch diese Entwicklung scheint eine zu sein, die gut ankommt. „Das ist so Kanye-beeinflusst, aber das ist mir egal, lol“, ließ eine Person via X verlauten. Eine andere schrieb: „Diese Will-Smith-Performance ist so Kanye-coded, ich liebe es.“

X-Beiträge zum Live-Comeback von Will Smith:

Will Smith hat sich zu den Ye-Vergleichen bisher nicht geäußert.

Aktuell ist der Schauspieler und Musiker außerdem im Kinofilm „Bad Boys: Ride or Die“ (seit dem 5. Juni 2024 auf der großen Leinwand) zu sehen.