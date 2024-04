Kanye West soll Mann geschlagen haben – wegen Übergriff auf Bianca Censori

Die Polizei ermittelt nun gegen Ye – dessen Team spricht von Notwehr.

Am Dienstagabend (16. April) soll es in Los Angeles zu einer Auseinandersetzung zwischen Kanye West und einem unbekannten Mann gekommen sein. Der Grund sei ein sexueller Übergriff des Fremden auf Wests Partnerin Bianca Censori gewesen. Mittlerweile soll die Polizei im Fall ermitteln.

Aussagen unterscheiden sich

Während der fremde Mann sich gegenüber der Polizei verteidigt, in dem er ausgesagt hat, Censori lediglich „geschubst oder gepackt“ zu haben, erklärt Wests Team laut „TMZ“, die Formulierung „gepackt“ wäre eine maßlose Untertreibung. Konkreter heißt es: „‚Gepackt‘ ist als Beschreibung dessen, was passiert ist, völlig unzureichend. Bianca wurde körperlich angegriffen.“

Zur Auseinandersetzung sei es gekommen, weil der Unbekannte Censori sexuell missbraucht habe, so die Ye-Vertreter. Weiter heißt es in der Stellungnahme des Teams: „Der Angreifer stieß nicht nur mit ihr zusammen. Er hat seine Hände unter ihr Kleid gesteckt, direkt auf ihren Körper, er hat sie an der Taille gepackt, sie herumgewirbelt und ihr dann Küsse zugeworfen. Sie wurde misshandelt und sexuell missbraucht.“ Daraufhin habe Ye wohl handeln wollen und hat dem Attackierenden einen Schlag verpasst. Ob dem wirklich so war, ist unklar. Der angeblich von Kanye West geschlagene Fremde habe im Anschluss wohl auf medizinische Behandlung verzichtet.

Nun müssen die Behörden in Los Angeles entscheiden, ob Ye wegen Körperverletzung eine Strafe droht und wie generell in dem Fall weiter vorgegangen werden muss. Laut „TMZ“ wird die Polizei den Rapper zum Vorfall befragen und auch mit Zeug:innen sprechen.