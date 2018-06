Kanye West und Kid Cudi: Hört ihr neues Album „Kids See Ghosts“ im Stream

Foto: WireImage, Johnny Nunez. All rights reserved.

Sieben Tage nach Kanye Wests achtem Album „YE“ hat der Musiker und Produzent am Freitag sein nächstes Werk veröffentlicht: „Kids See Ghosts“ in Zusammenarbeit mit Kid Cudi.

Wie sein Solo-Album „YE“, umfasst auch „Kids See Ghosts“ eine Tracklist mit sieben Songs – unter anderem mit Yasiin Bey, Ty Dolla $ign und Pusha-T als Gäste.

Das Cover-Artwork für ihr neues Album wurde vom japanischen Bildhauer und Maler Takashi Murakami entworfen.

Hört „KIDS SEE GHOSTS“ von Kanye West und Kid Cudi hier im Stream: