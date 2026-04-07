Einreiseverbot für Kanye West: Wireless Festival komplett abgesagt

Die britische Regierung hat Ye die Einreise verweigert – das Wireless Festival ist Geschichte.

Die britische Regierung hat Kanye West die Einreise in das Vereinigte Königreich untersagt. Die Entscheidung folgt auf anhaltende öffentliche und politische Debatten über frühere antisemitische und extremistische Äußerungen des US-Rappers.

Wie unter anderem die „BBC“ und „The Guardian“ berichten, wurde eine zunächst erteilte elektronische Reisegenehmigung (ETA) nachträglich widerrufen. Als Begründung führten die Behörden an, dass Wests Anwesenheit „nicht dem öffentlichen Wohl dienlich“ sei.

Wireless Festival zieht Konsequenzen und sagt Event ab

Die Auswirkungen der Entscheidung sind erheblich: Das Wireless Festival wurde vollständig abgesagt. West war als exklusiver Headliner für alle drei Veranstaltungstage vorgesehen – ein ungewöhnliches Konzept, das bereits im Vorfeld für Diskussionen gesorgt hatte.

In einer offiziellen Stellungnahme erklärten die Veranstaltenden: „Das Innenministerium hat YEs Einreiseerlaubnis (ETA) widerrufen und ihm die Einreise ins Vereinigte Königreich verweigert. Infolgedessen wird das Wireless Festival abgesagt, und alle Ticketinhaber erhalten eine Rückerstattung.“

Zuvor hatten sich bereits große Sponsoren wie „PepsiCo“ und „Diageo“ aus dem Festival zurückgezogen.

Politischer Druck und öffentliche Kritik

Die Entscheidung der Regierung erfolgte nach wachsendem politischem Druck. Der britische Premierminister Keir Starmer hatte das Booking öffentlich kritisiert und als „äußerst besorgniserregend“ bezeichnet. Auch Organisationen wie die „Campaign Against Antisemitism“ forderten ein Einreiseverbot für Ye.

Kanye West selbst hatte zuletzt angeboten, den Dialog mit der jüdischen Gemeinschaft in Großbritannien zu suchen – ein Vorschlag, der offenbar keinen Einfluss auf die Entscheidung der Behörden hatte.

Kanye West und die öffentliche Wahrnehmung

Kanye West, der sich seit 2021 offiziell Ye nennt, zählt zu den einflussreichsten und zugleich umstrittensten Künstlern der Gegenwart. Der in Chicago geborene Musiker prägte mit Alben wie „The College Dropout“ (2004) und „My Beautiful Dark Twisted Fantasy“ (2010) maßgeblich die Entwicklung des Hip-Hop und der Popkultur.

Neben seiner Musikkarriere machte West auch als Produzent, Modeunternehmer und Designer Schlagzeilen, unter anderem mit seiner Marke Yeezy. Gleichzeitig geriet er in den vergangenen Jahren zunehmend wegen politischer Aussagen und Social-Media-Auftritte in die Kritik.

Besonders seine wiederholten antisemitischen Äußerungen führten zu weitreichenden Konsequenzen: Geschäftspartner beendeten Kooperationen, Social-Media-Konten wurden eingeschränkt und öffentliche Auftritte abgesagt. West selbst verwies mehrfach auf seine bipolare Störung und sprach von Missverständnissen im Kontext seiner Aussagen.

Offene Fragen für die Zukunft des Festivals

Die Absage des Wireless Festivals wirft Fragen über die zukünftige Ausrichtung der Veranstaltung auf. Festivalchef Melvin Benn hatte zuvor noch für eine „zweite Chance“ für West plädiert und dabei auch auf dessen psychische Gesundheit verwiesen.

Ob und in welcher Form das Festival im kommenden Jahr zurückkehrt, ist bislang unklar.