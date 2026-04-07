Kanye West kostet Wireless Festival fast alle Sponsoren

von 
Kanye West

Kanye West  |  Wireless Festival verliert Sponsoren wegen Ye-Buchung

Foto: AFP via Getty Images. SAUL LOEB. All rights reserved.

Nach Pepsi zieht nun auch Diageo sein Sponsoring zurück – wegen Kanye West als Headliner.

Das Wireless Festival verliert seinen langjährigen Partner Pepsi. Nun zieht auch Diageo nach. Am Sonntag, den 6. April, verkündeten die Getränkekonzerne ihren Rückzug als Sponsoren des Festivals.

Dies geschah als Reaktion auf die Buchung von Rapper Kanye West als Headliner an allen drei Abenden. Die Reaktionen nach Bekanntgabe des Line-ups fielen überwiegend negativ aus. Nicht nur Stimmen aus dem Internet, sondern auch der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan und Premierminister Keir Starmer verurteilten die Festivalveranstalter für das Booking. „Es ist zutiefst beunruhigend, dass Kanye West für das Wireless gebucht wurde, obwohl er in der Vergangenheit antisemitische Äußerungen gemacht und den Nationalsozialismus verherrlicht hat“, erklärte Starmer.

Kanye West
Kanye WestArtikel, Diskographie, Tourdaten und vieles mehrHier zum Artist-Profil >>>

West war in der Vergangenheit immer wieder mit antisemitischen Aussagen aufgefallen. Im vergangenen Sommer hatte er zudem ein Lied mit dem Titel „H**l Hitler“ veröffentlicht.

Anfang des Jahres entschuldigte er sich im „Wall Street Journal“. Aufgrund seiner bipolaren Störung und einer Hirnverletzung habe er angeblich Dinge gesagt und getan, die er nun zutiefst bereue. Die Entschuldigung kam jedoch zeitlich passend zum Release seines neuen Albums und wird vielfach als Marketingstrategie gewertet.

Pepsi beendet Sponsoring nach Politikerprotesten

Infolge der Äußerungen des Premierministers gab Hauptsponsor Pepsi bekannt, das Festival 2026 nicht mehr zu unterstützen. Der „Guardian“ berichtete: „Pepsi hat beschlossen, sein Sponsoring des Wireless Festivals zu beenden.“ Das Festival wurde seit 2015 – also rund zehn Jahre lang – unter dem Namen „Pepsi MAX Presents Wireless“ gesponsert.

Instagram Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Weitere Sponsoren ziehen sich zurück

Nun zog sich ein weiterer Sponsor zurück: der Getränkehersteller Diageo, hinter dem Marken wie Johnnie Walker und Captain Morgan stecken. Eine Sprecherperson gab dies nach dem Ausstieg Pepsis bekannt. Auch PayPal und Rockstar Energy distanzierten sich vom Festival.

Damit fallen mehrere Hauptsponsoren weg. Die Veranstalter haben sich bislang nicht zum Verlust der Geldgeber geäußert.

Musikexpress Badge
Empfehlungen der Redaktion
2016 Hot 97 Summer Jam
Kanye West beim Wireless 2026: Auch Londons Bürgermeister schockiert
von Caroline John
Kanye West
Kanye West: Nach über 10 Jahren wieder Konzerte in Deutschland?
von Marc Vetter
James Blake
James Blake distanziert sich von Kanye-West-Album „Bully“
von Caroline John

Festivalchef verteidigt das Booking

Am Montag, dem 6. April, meldete sich Melvin Benn, Geschäftsführer der Muttergesellschaft des Festivals, und verteidigte die Entscheidung, Kanye West zu buchen: „Da ich seit 15 Jahren jemanden in meinem Leben habe, der an einer psychischen Erkrankung leidet, habe ich viele Episoden verwerflichen Verhaltens miterlebt, die ich vergeben und hinter mir lassen musste. Wenn ich es vorher nicht war, bin ich heute ein Mensch der Vergebung und Hoffnung – in allen Bereichen meines Lebens, auch beruflich.“ Er stellte jedoch klar: „Was Ye in der Vergangenheit über Juden und Adolf Hitler gesagt hat, ist für mich ebenso abscheulich wie für die jüdische Gemeinschaft, den Premierminister und andere Kommentatoren. Und, wenn man ihn beim Wort nimmt, inzwischen auch für Ye selbst.“

Das Festival möchte dem Rapper keine Plattform bieten, um Meinungen zu verbreiten, sondern ausschließlich, um seine Songs zu performen. Diese laufen ohnehin im Radio und werden von Millionen Menschen über Streaming-Plattformen gehört.

Caroline John schreibt für MUSIKEXPRESS. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen aus dem Artikel:

Kanye West verlust Sponsoren Wireless Festival
Artikel Teilen