„Karate Kid“: Neuer Film für 2024 angekündigt

Die „Karate Kid“-Filmreihe wurde 2018 durch die Dramedy-Serie „Cobra Kai“ ergänzt. Nun hat Sony Pictures einen neuen „Karate Kid“-Film angekündigt, der allerdings nichts mit der Prequel-Serie zu tun haben werde.

Die Idee für „Cobra Kai“ stammte von Josh Heald, Hayden Schlossberg und Jon Hurwitz. Letzterer bestätigte allerdings auf Twitter, dass sie an dem neuen Werk nicht mitwirken: „Die Jungs und ich würden liebend gerne Karate Kid- und Cobra-Kai-Filme machen und hoffen, das eines Tages zu tun. Aber dieser hier ist nicht von uns oder konzentriert sich auf die Cobra-Kai-Besetzung. Ich weiß nicht viel darüber, aber ich wünsche ihm alles Gute“. Informationen zur Handlung, Besetzung oder zum konkreten Erscheinungsdatum sind noch nicht bekannt.

The guys and I would love to make Karate Kid and Cobra Kai movies and hope to someday. But this one isn’t from us or focused on the Cobra Kai cast. Don’t know much about it, but wish it well. #KarateKid #CobraKai https://t.co/pd2aYYAF0A

— Jon Hurwitz (@jonhurwitz) September 17, 2022