Katja Krasavice: Polizei prüft Vorwürfe wegen Belästigung

Die Rapperin und Influencerin Katja Krasavice geriet kürzlich in den öffentlichen Fokus, nachdem sie alkoholisiert am Steuer ihres Wagens von der Polizei erwischt wurde. Kurz nach dem Vorfall veröffentlichte sie auf Instagram eine Sprachnachricht, in der angeblich ein vermeintlicher Polizist ihre Schönheit lobte und ein privates Treffen vorschlug, um „über den Fall zu reden“. Krasavice fühlte sich dadurch belästigt und machte die Nachricht über die sozialen Medien publik.

Das sagt die Polizei zu den Vorwürfen

Die Polizei Leipzig äußerte sich zu den Vorwürfen und erklärte gegenüber dem „MDR“, dass bisher keine Hinweise darauf vorliegen, dass der Absender der Nachricht an Katja Krasavice ein Polizeibeamter aus Leipzig oder einer anderen sächsischen Dienststelle ist. Die Behörde betonte, dass eine weitere Aufklärung nur mit der Unterstützung von Musikerin möglich sei. Bislang habe Krasavice auf Anfragen der Polizei nicht reagiert, sondern stattdessen die polizeilichen Maßnahmen öffentlich kritisiert.

Mehrere Nachfragen des „MDR“ an Krasavice beziehungsweise an ihr Management blieben angeblich bisher noch unbeantwortet. Zwischenzeitlich sind bei der Staatsanwaltschaft Leipzig Strafanzeigen gegen den unbekannten Verfasser der Nachricht eingegangen. Die Staatsanwaltschaft prüft derzeit den Sachverhalt und mögliche rechtliche Konsequenzen.

Vorherige Ermittlungen wegen Trunkenheit am Steuer

Krasavice geriet an Christi Himmelfahrt in die Schlagzeilen, nachdem sie bei einer Polizeikontrolle wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss gestoppt wurde. Gegen 3.20 Uhr war sie mit ihrem weißen BMW in Leipzig unterwegs, als die Polizei sie im Schleußiger Weg anhielt, so die Auskunft gegenüber „MDR“.

Laut Bericht der Polizei fiel Katja Krasavice durch hohes Tempo auf, die Beamten mussten ihr angeblich mit 100 km/h hinterherfahren, um sie zu stoppen. Bei der Kontrolle ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 0,7 mg/l, was umgerechnet 1,4 Promille Blutalkohol entspricht, so die Aussage laut „MDR“.