Ein bisschen mehr als ein Jahr nach ihrem letzten und hittriefenden Album SHORT N‘ SWEET hat Sabrina Carpenter nun also ein neues herausgebracht. MAN’S BEST FRIEND hatte im Vorfeld ein bisschen für Unruhe gesorgt, weil das Cover so wirkte, als würde die junge und fleißige Popsängerin und Schauspielerin mit Disney-Vergangenheit sich hier dem männlichen Geschlecht unterordnen und sich devot an einem Bein reiben. Aber nichts da.

Es ist ein Break-Up-Album, das all die Höhen und Tiefen dieses sehr speziellen Nach-Beziehungs-Zustands beschreibt. Die Freiheit, die Wut, der Schmerz, die Verzweiflung. Erwachsenen-Themen. Es geht um Männer, die attraktiv sind, einfach nur, weil sie Frauen respektvoll behandeln, es geht um Männer, die man wieder haben möchte, aber eben nur in ihrer guten Version. Es geht um die Flasche Wein, die man trinkt, um dann im Telefonbuch nach einer Nummer zu suchen, die man anrufen kann, um Ablenkungs-Sex zu haben.

Diese Fußstapfen, in die sie da tappen will, sind gar nicht zu groß für sie und ihre All-Americana-Stimme