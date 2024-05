Katy Perry heizt Gerüchte um neue Musik an

Will die Sängerin nun den Beginn der „KP6“-Ära einläuten?

Am Mittwoch (22. Mai) wechselte Katy Perry auf ihren Social-Media-Accounts ihr Profilbild. Wo vorher ein Foto der Sängerin war, ist jetzt ein knallig oranger Hintergrund mit einer silberfarbenen Schrift in futuristischem Stil, die „(KP)“ verkündet. Damit heizt die 39-Jährige die Gerüchte um eine nächste Katy-Perry-Ära samt neuer Musik an.

„KATY PERRY KOMMT“, scheint der Spruch zu sein, auf den sich die Fans des Popstars geeinigt haben, nicht nur um ihre Begeisterung für das neue Profilbild, sondern auch die Hoffnung auf neue Songs der Musikerin zu zeigen.

Eine weitere Person bei X schreibt: „endlich 😭.“ Eine andere: „Ich bin so aufgeregt.“ Aber es gibt auch Skeptiker:innen: „Das sollte lieber die neue Ära und keine eine neue KP-Schuhlinie sein.“

„KP6“-Ära

Bei einer Show in ihrem Wohnsitz in Las Vegas 2023 kündigte Perry bereits an, es werde eine neue, sogenannte „KP6“-Ära geben. „Wenn ihr mich in meiner WITNESS- und SMILE-Ära nicht lieben könnt, dann könnt ihr mich auch in meiner KP6-Ära nicht lieben“, sagte sie damals vor versammeltem Publikum und deutete damit auch ein neues Album an.

Im August 2020 veröffentlichte Perry ihr aktuelles Album SMILE, mit dem sie die WITNESS-Ära hinter sich lassen wollte. Das WITNESS-Album aus dem Jahr 2017 kam bei vielen Fans nicht gut an, weil es einen deutlichen Stilwechsel im Vergleich zu Katy Perrys früherer Musik aufwies. Die großen Erfolge blieben aus. Aber auch SMILE konnte Katy Perry nicht in ihre TEENAGE-DREAM-Zeiten zurückkatapultieren – nach vier Jahren auf dem Markt verzeichnet das Album nur etwa 30.000 Verkäufe. Zum Vergleich: TEENAGE DREAM verkaufte sich seit 2010 über zwölf Millionen Mal.