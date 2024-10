Keanu Reeves hat sein Rennfahrer-Debüt gegeben (Video)

Keanu Reeves schleuderte dabei sogar mal aus einer Kurve, konnte sich dann aber wieder fangen.

Selbst heftige Action-Sequenzen für einen Hollywood-Streifen zu drehen, ist für „Speed“-Star Keanu Reeves kein Problem. Doch nun hat sich der Schauspieler einmal weit entfernt von einem Filmset in eine gefährliche Situation begeben. Und zwar nahm er am Samstag, den 5. Oktober, an einem Autorennen teil – und zwar am Toyota-GR-Cup-Rennen auf dem Indianapolis-Motor-Speedway.

Der Mime, Musiker, Regisseur, Autor und Produzent gab somit sein Debüt als Rennfahrer unter Profis – und schnitt dabei gar nicht so schlecht ab.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Wie genau verlief das Rennen?

Beim Zeittraining landete Reeves auf dem 31. Platz. Während des Rennens verlor er am Ausgang der Kurve 9 die Kontrolle über sein Fahrzeug und raste ins Streckenaus. Nach einem kurzen Signalisieren, dass es ihm gut ginge, brachte er sein Fahrzeug selbst auf die Strecke zurück und stieg wieder ins Rennen ein. Trotz des Vorfalls landete der 60-Jährige letztlich auf Platz 25, wie US-Medien berichteten. Insgesamt trat er gegen 35 Autos an.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Der Protagonist aus „Matrix“ und „John Wick“ fuhr dabei ein rotes Fahrzeug mit der Nummer 92 und der Aufschrift „BRZRKR“. Diese Aufschrift trägt auch seine gleichnamige Comic-Reihe über einen unsterblichen Krieger.

Der Schauspieler liebt Motorsport

Keanu Reeves Leidenschaft für Motorsport ist kein Geheimnis. Schon vorher besuchte er einige Motorsport-Rennen, wie das Moto-GP-Rennen auf dem Sachsenring im Juli diesen Jahres. Auch vor dem Qualifying der Formel 1 in Silverstone 2022 schreckte er nicht zurück. Das Rennen empfand er damals als „nass, aber aufregend“, wie er dem Sender Sky mitteilte. „Es war absolut unglaublich, so nah dran zu sein. Silverstone und Regen, perfekt.“ Vor mehr als zehn Jahren gewann er zudem schon mal das Promi-Rennen Toyota Grand Prix in Long Beach in den USA.