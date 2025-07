Kelly Osbourne: Verlobung mit Slipknot-DJ bei finaler Black-Sabbath-Show

Am Samstagabend, den 5. Juli, verabschiedete sich Ozzy Osbourne mit einem letzten Black-Sabbath-Konzert in Birmingham von der Bühne und bekam prompt Familienzuwachs – quasi. Denn mitten im Backstage-Trubel machte Slipknot-DJ Sid Wilson der Ozzy-Tochter Kelly Osbourne einen Heiratsantrag. Ozzys Reaktion war dazu eher ungestüm.

Die Sängerin postete einen Video-Mitschnitt des Antrags am Sonntag, den 6. Juli, auf Instagram. Die Caption dazu: „Oh, und das ist gestern passiert!“ In dem Clip ist Wilson – umringt von Familie und Freund:innen – zu sehen. Dann beginnt er seine Rede mit den Worten: „Kelly, du weißt, dass ich dich mehr liebe als alles andere auf der Welt …“ – und dann wird er vom sarkastischen Kommentar ihres Vaters unterbrochen.

Ozzy nur: „Verpiss dich, du heiratest nicht meine Tochter!“ Der Raum bricht daraufhin in Gelächter aus, Kelly Osbourne inklusive.

Sid Wilson lässt sich in dem Video von Ozzy Osbournes Einwurf aber wohl nicht irritieren und macht einfach weiter mit den Worten: „Nichts würde mich glücklicher machen, als den Rest meines Lebens mit dir zu verbringen. Kelly, willst du mich heiraten?“

