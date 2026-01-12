Jack Osbourne: Verstorbener Vater Ozzy erscheint in Träumen der Familie

Jack Osbourne berichtet, dass sein verstorbener Vater Ozzy in Träumen erscheint und lacht. Auch Ehefrau und Enkelkinder erleben die nächtlichen Besuche.

Jack Osbourne, Sohn des verstorbenen Black-Sabbath-Frontmanns Ozzy Osbourne, berichtete kürzlich, dass sein Vater ihn in seinen Träumen besuche.

Ozzy Osbourne besucht seinen Sohn und Enkelkinder in deren Träumen

Der selbst ernannte „Prinz der Dunkelheit“ weilt zwar nicht mehr unter den Lebenden, doch wie es scheint, verbringt er dennoch Zeit mit seiner Familie. Sein Sohn Jack Osbourne gab kürzlich auf SiriusXM ein Interview dazu.

Im Gespräch berichtete er, dass sowohl er selbst als auch seine Frau und Töchter alle unabhängig voneinander Träume von seinem Vater gehabt hätten, in denen der Metal-Sänger zu seiner Familie sprach.

„In den Träumen lacht er“

Wie Osbourne berichtete, seien seine und die Träume seiner Familie sehr ähnlich und beinhalteten stets dasselbe Szenario. Der verstorbene Ozzy tauche auf und lache bloß. „Wir alle träumen immer wieder von ihm. In den Träumen lacht er“, so Jack Osbourne. „Und er sagt: ‚Hör endlich auf zu heulen!‘ Er lacht jedes Mal. Meine Frau und ich, meine Töchter, alle machen dasselbe. Wir sehen ihn immer wieder in unseren Träumen lachen.“

Der Interviewende zeigte sich fasziniert und sagte, auch er sei dem Verstorbenen in einem eigenen Traum begegnet. So erzählte er: „Ich habe ihn gesehen. Ihm geht es gut, Jack. Er hat keine Schmerzen.“

Ozzy Osbourne starb an Herzinfarkt

Der Black-Sabbath-Gründer starb am 22. Juli 2025 an einem Herzinfarkt in seinem Anwesen. Zuvor hatte er mit verschiedenen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, etwa einer Parkinson-Erkrankung, und hatte sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Am 05. Juli 2025 gab er gemeinsam mit seinen Band-Kollegen ein letztes Abschiedskonzert in seiner Heimatstadt Birmingham.

___________________________________

Jetzt vorbestellen: Exklusive 7-Inch-Single „Baltimore“/„Stare“ von Prince in MUSIKEXPRRESS 03/26

Wir eröffnen das Jahr 2026 mit einer einmaligen und außergewöhnlichen Zusammenarbeit: anlässlich seines zehnten Todestages veröffentlichen ROLLING STONE und MUSIKEXPRESS zwei weltexklusive Vinyl-Singles von Prince.

Wenige Monate vor seinem Tod hatte das Jahrhundert-Genie zwei Alben aufgenommen, die ihn noch einmal in Höchstform zeigen und im neuen Jahr wiederveröffentlicht werden: „HITnRUN Phase I“und „Phase II“. Es sollten seine letzten Werke bleiben. Für „Phase I“ arbeitete er mit Sängerinnen wie Rita Ora und Lianne La Havas zusammen. „Phase II“ zeigt ihn als politischen Beobachter seiner Zeit.

In der März Ausgabe des MUSIKEXPRESS erscheint mit einer zweiten weltexklusiven Prince-Single: „Baltimore“ / „Stare“, zwei Songs von HITnRUN Phase II“. Das balladeske „Baltimore“ schrieb Prince unter dem Eindruck rassistischer Polizeigewalt in den USA. Beide Ausgaben sind HIER auch zusammen im Bundle zum Vorzugspreis von 19,90 EUR erhältlich.

Im Lieferumfang enthalten: MUSIKEXPRESS-Ausgabe 03/2026 + exklusive Prince 7″-Vinyl-Single