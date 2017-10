Kendrick Lamar fügt zwei weitere Konzerte zur Europa-Tour 2018 hinzu

Kendrick Lamar hat rund eine Woche nach der ursprünglichen Tourankündigung zwei weitere Termine zu seiner DAMN.-Europa-Tour 2018 hinzugefügt. Am 20. Februar wird er seine dritte Show in London spielen, diesmal jedoch in der Wembley-Arena und nicht erneut im O2 Dome, in dem er die Woche davor bereits zweimal auftreten wird. Darüber hinaus wird er am 26. Februar ein zweites Mal auf der Bühne der AccorHotels Arena in Paris stehen. Ob noch weitere Zusatztermine – eventuell in Deutschland – folgen werden, ist nicht bekannt. Der Vorverkauf für die zwei Bonus-Shows startet am Freitag, dem 13. Februar.

K-Dots Deutschlandtermine sind in der Zwischenzeit kurz vor dem Ausverkauf. Für alle drei Termine in Köln, Frankfurt und Berlin sind nur noch eine Handvoll Oberrang-Sitzplätze verfügbar. Wer sich damit nicht abfinden möchte, kann aber auch bei einem der exklusiven Ticketpakete zuschlagen, die Fans bis zu mehrere Hundert Euro kosten können. Unser „Favorit“: Das „DAMN. Ultimate Fan Meet&Greet Package“ – für 535 Euro. Was US-Fans für diesen Preis erhalten haben, hat eine YouTube-Userin sehr schön zusammengefasst: „The meet and greet was kinda lame, the picture was taken by a professional photographer but it was so rushed and we had to sit on a couch so idk how it’ll come out. You didn’t have time to talk to Kendrick or get anything autographed. You had to leave all your belongings with security.“

Wer sich dennoch ein solches Ticket sichern möchte, kann das bei Ticketmaster oder Eventim tun.