AKON live in Deutschland 2024: Tickets, Termine, Vorverkauf

Viermal wird der Sänger 2024 auf deutschen Bühnen stehen – in Hamburg, Köln, Berlin und Offenbach.

Nachdem AKON mit seiner „The Superfan Tour“ bereits seine amerikanischen Fans begeistern konnte, bringt der Sänger 2024 die Show auch nach Europa und damit ebenso nach Deutschland. Zehn Jahre ist es inzwischen her, dass der 50-Jährige hierzulande live performt hat – jetzt hat er vier Termine in der Bundesrepublik angekündigt. Hamburg, Köln, Berlin und Offenbach stehen auf dem Plan. Hier alle Infos.

Eine Reise durch seine vergangenen 20 Jahre

AKON verspricht für seine anstehende Tournee eine musikalische Reise durch die vergangenen zwei Jahrzehnte seiner Veröffentlichungen und hat dabei selbstverständlich auch Fan-Favoriten wie „Beautiful“, „Locked Up“, „Right Now (Na Na Na)“ und „Smack That“ im Gepäck. Der Rapper lässt via Pressemitteilung verkünden: „Ich hoffe, meine britischen und europäischen Fans sind bereit für einen Gig voller guter Musik und Energie! Es ist zehn Jahre her, dass ich hier Konzerte gespielt habe, also kann ich es kaum erwarten!“

Teaser zur AKON-Tour:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Starten wird AKONs „The Superfan Tour“ am 27. April in englischen Birmingham, danach geht’s für ihn in einige weitere UK-Städte und am 07. Mai 2024 wird er dann in der edel-optics.de Arena in Hamburg auf der Bühne stehen. Am 12. und 13. Mai folgen Gigs in Berlins Verti Music Hall (zukünftig Uber Eats Music Hall) und im Kölner Palladium, bis er seine vorerst letzte Deutschland-Show in der Stadthalle Offenbach gibt. Auch Österreich und die Schweiz wurden mit je einem Konzert in Wien und Zürich bedacht.

Tickets zur Tour sind hier ab dem 09. Februar ab zehn Uhr im allgemeinen Vorverkauf erhältlich. Neben diesem gibt es zusätzlich folgende, exklusive Presales:

Telekom Prio Tickets:

07.02.2024, 10:00 Uhr

07.02.2024, 10:00 Uhr RTL+ Prio Tickets in Zusammenarbeit mit der Telekom:

07.02.2024, 10:00 Uhr



07.02.2024, 10:00 Uhr Ticketmaster Presale:

08.02.2024, 10:00 Uhr

Akon live 2024 – Tourdaten im Überblick: