Kendrick Lamar & SZA in Köln: Zeiten, Support, Setlist, Tickets, Anfahrt & Parken

Kendrick Lamar & SZA spielen am Mittwoch (02. Juli) im RheinEnergieStadion in Köln. Es ist das erste von drei Deutschland-Konzerten und Teil der „Grand National Tour“. Nach Köln geht es für den Rapper und die Sängerin weiter nach Frankfurt, wo sie im Deutsche Bank Park zwei Termine spielen werden. Die Tour ist eine Kooperation mit der R&B-Sängerin SZA und unterstützt sowohl Lamars Album GNX als auch SZAs Reissue SOS DELUXE: LANA. Insgesamt umfasst die Tour 39 Stopps. Hier alle Infos zur Show in Köln:

Zeiten & Support

Laut Website des Veranstalters ist Einlass ab 16:30 Uhr. Der Support-Act Mustard, ein guter Freund und Partner von Kendrick Lamar, soll gegen 18:30 Uhr die Bühne betreten. Ab 19:30 Uhr beginnt dann die Hauptshow.

Setlist

Auch wenn es keine offizielle Setlist gibt, kann sich grob an vergangenen Konzerten orientiert werden. Laut „Setlist.fm“ könnte die Setlist folgendermaßen aussehen:

Act I: Kendrick Lamar

wacced out murals

squabble up

King Kunta

ELEMENT.

tv off

Act II: SZA

30 for 30

What Do I Do

Love Galore

Broken Clocks

The Weekend

Act III: Kendrick Lamar

euphoria

hey now

reincarnated

HUMBLE.

Backseat Freestyle

family ties

Swimming Pools (Drank)

m.A.A.d city

Alright

man at the garden

Act IV: SZA

Scorsese Baby Daddy

F2F

Garden (Say It Like Dat)

Kitchen

Blind

Consideration (Rihanna cover)

Low

Act V: Kendrick Lamar & SZA

Act V: Kendrick Lamar & SZA

Doves in the Wind

All the Stars

LOVE.

Act VI: Kendrick Lamar

dodger blue

peekaboo

Like That

DNA.

GOOD CREDIT

Count Me Out / Bitch, Don’t Kill My Vibe

Money Trees

Poetic Justice

Act VII: SZA

I Hate U

Diamond Boy (DTM)

Shirt

Kill Bill

Snooze

Drive

Nobody Gets Me

Good Days

Rich Baby Daddy

BMF

Kiss Me More

20 Something

Act VIII: Kendrick Lamar

heart pt. 6

Bodies

N95

tv off

Not Like Us

Act IX: Kendrick Lamar & SZA

luther

gloria

Tickets

Das Konzert ist bereits komplett ausverkauft. Es sind jedoch noch Resale-Tickets über Eventim verfügbar. Ein Stehplatz kostet dort etwa 100 Euro. Die Preise für Sitzplätze können stark variieren – sie reichen von rund 115 Euro bis zu 600 Euro, je nach Kategorie und Verfügbarkeit.

Anfahrt & Parken

Für die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln:

In der Nähe der Venue befinden sich die Haltestellen „Bahnhof Köln Deutz/Messe“, „Bahnhof Deutz/LANXESS Arena“ und „Deutz Technische Hochschule“. Folgende ÖPNV-Linien können dabei genutzt werden:

Straßenbahn: 1,3,4 und 9

Bus: 150, 153, 156, 250, 260

S-Bahn: S6, S11, S12, S13

Ab etwa 16:00 Uhr wird der Stadtbahnbetrieb zwischen dem Neumarkt und dem RheinEnergieStadion verstärkt. Nach Konzertende – voraussichtlich ab ca. 22:30 Uhr – setzt die KVB zusätzliche Bahnen ein, um den Besucherandrang aufzufangen. Auch im Busverkehr wird für mehr Kapazität gesorgt: Auf den Linien 141 und 143 fahren den ganzen Tag über Gelenkbusse. Zudem empfiehlt die KVB, für die An- und Abreise auch die Stadtbahnlinie 1 zu nutzen.

Für die Anreise mit dem Auto:

Die Lanxess-Arena befindet sich im rechtsrheinischen Stadtteil Deutz und ist daher über die B 55 in Richtung Köln-Zentrum und die A 559 in Richtung Köln-Deutz zu erreichen. Direkt an der Arena befinden sich außerdem zahlreiche Parkplätze (P1 bis P4) sowie das Parkhaus der KölnArcaden.