Kesha sitzt in Australien fest – Berlin-Konzert kurzfristig abgesagt

Sie hat monatelang auf diese Shows hingearbeitet – doch Kesha kommt nicht nach Berlin. Angriffe auf die VAE legen Flüge lahm. Fans reagieren fassungslos.

Die Sängerin, bekannt für Songs wie „TikTok“ und „Timber“, meldete sich per Instagram-Story bei ihren Fans. Sie schrieb: „An meine Berlin-Animals, die Flüge von mir und meiner Crew von Australien nach Europa wurden gecancelt. Ich habe gebetet, aber es gibt keinen Weg, wie wir es rechtzeitig schaffen können.“ Keshas Show in der Uber East Music Hall Berlin muss somit vorerst komplett ausfallen.

Erste Tour seit über zehn Jahren

Kesha hätte am Mittwoch, dem 4. März, in der Hauptstadt spielen sollen, um danach ihre Europatournee nach Paris, Amsterdam und Antwerpen fortzusetzen. Es ist ihre erste Tour in Europa seit über einem Jahrzehnt. Das Auftaktkonzert der Tour in Berlin war bereits restlos ausverkauft – und online wurde schon um Resale-Tickets gekämpft. Nun steckt die Musikerin in Australien fest, wo sie zuvor im Rahmen ihrer „Tits Out Tour“ gespielt hatte.

Enttäuschung bei den Fans

Ihre Fans sind nicht glücklich über kurzfristige Gig-Absage: „Ich weiß, dass es nicht ihre Schuld ist, aber ich habe so lange auf diesen Moment gewartet und fliege bereits in zwei Tagen zurück, sodass ich es wahrscheinlich nicht mehr bis zum neuen Tag schaffe“ und „Ich bin auch schon in Berlin und habe ihre Story gerade heute Morgen gesehen. Ich bin verdammt sauer“, kommentierten sie in den Socials.

Auslöser für den Ausfall

Grund für den Ausfall der Flüge sind die Angriffe auf den Iran durch die USA und Israel. Diese beschossen nun auch die Vereinigten Arabischen Emirate mit Raketen, was zu einem Stillstand des Luftverkehrs rund um Dubai, Abu Dhabi und Doha führte. Die meisten Flüge aus Australien, Neuseeland und Südostasien haben einen Zwischenstopp in diesen Städten.

Dass ausgerechnet Kesha aufgrund der Bombardierungen festsitzt, wirkt fast makaber – hatte sie sich doch am 3. März, dem Tag zuvor, gegen die US-Regierung ausgesprochen. Ihr Lied „Blow“ wurde für ein TikTok des Weißen Hauses genutzt, auf dem militärische Aufnahmen von Kampfflugzeugen und Explosionen zu sehen sind. Der Nutzung ihres Songs hatte sie nicht zugestimmt und sich auch mit einer Instagram-Story dagegen gewehrt.

Neuer Termin noch ungewiss

Ob und wann Kesha es genau nach Europa schafft, ist noch ziemlich ungewiss. Am 6. März soll sie in Paris im Zenith spielen. Für Berlin steht noch kein fester Ersatztermin fest. In ihrer Story verspricht sie ihren „Animals“ jedoch, den Konzertausfall wettzumachen, wenn sie es zurückschafft.