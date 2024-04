Coachella: Kesha singt live „Fuck P. Diddy“ (Video)

Zusammen mit Reneé Rapp stimmte sie ihren Track „Tik Tok“ an – und veränderte kurzerhand die Lyrics.

Kesha hat eine klare Botschaft für Sean „Diddy“ Combs. Bei einem Überraschungsauftritt während Reneé Rapps Coachella-Set ändert die Sängerin die Lyrics von ihrem 2010er Hit „Tik Tok“ zu „Fuck P. Diddy“, um so ihre Meinung zu dem Rapper kundzutun.

„Wake up in the morning like fuck P. Diddy“

Die Musikerin, die etwa in der Mitte von Rapps Auftritt auftauchte, änderte den Anfangstext in „Wake up in the morning like fuck P. Diddy“ und streckte gemeinsam mit ihrer 24-jährigen Kollegin den Mittelfinger in die Luft.

In dem ursprünglichen Songtext heißt es: „Wake up in the morning, feeling like P. Diddy“. Doch dem ist wohl nicht mehr so. Was wohl daran liegen könnte, dass gegen Diddy in den vergangenen Monaten Vorwürfe der sexuellen Gewalt und des Menschenhandeln aufkamen und auch Razzien in seinen Häusern durchgeführt wurden.

Seht hier einen Clip von Keshas und Reneé Rapps Auftritt:

Zahlreiche Klagen gegen den Rapper

Der Auftritt ist nicht der erste, bei dem die Popsängerin Diddy nicht mehr im positiven Licht darstellen wollte. Im November 2023 entfernte sie während eines Gigs in Los Angeles seinen Namen komplett aus dem Song und sang: „Wake up in the morning feeling just like me“. Die Textänderung kam, nachdem die Sängerin Cassie Ventura eine Klage aufgrund von körperlichem und sexuellem Missbrauch gegen Combs eingereicht hatte.

Die Anschuldigungen sind nicht die einzigen gegen den Rapper: Auch der Produzent Rodney „Lil Rod“ Jones hat im Februar gegen den 54-Jährigen geklagt, da dieser ihn zum Sex mit Prostituierten gezwungen und unter Drogen gesetzt haben soll. Im Dezember 2023 hatte außerdem eine namentlich nicht weiter genannte Frau Anklage erhoben und Diddy sowie zwei weiteren Männern vorgeworfen, sie als 17-Jährige im Jahr 2003 unter Drogen gesetzt und vergewaltigt zu haben.