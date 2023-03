Testament-Streit eskaliert: Riley Keough soll Priscilla Presley ausgeschlossen haben

Priscilla Presley und Riley Keough besuchen die To The Rescue Gala der Humane Society of The United States in den Paramount Studios am 07. Mai 2016 in Hollywood, Kalifornien.

Am 12. Januar 2023 ist Lisa Marie Presley – die einzige Tochter von Elvis und Priscilla Presley – an einem Herzversagen gestorben. Kurz darauf zweifelte Priscilla Presley die „Echtheit und Gültigkeit“ des Testaments ihrer Tochter an, da im Jahr 2016 einige Änderungen vorgenommen wurden. So hatte Lisa Marie Presley im Jahr 1993 ursprünglich eine Treuhandverwaltung aufgesetzt, in dem ihre Mutter und der ehemalige Manager Barry Siegel als Treuhändler ihres Vermögens angegeben wurden.

Doch 23 Jahre später ersetzte Presley die ehemaligen Treuhändler:innen mit ihren Kindern – Riley Keough und Benjamin Keough, der im Jahr 2020 im Alter von nur 27 Jahren verstarb. Das macht die 33-jährige Schauspielerin Riley Keough quasi zur Alleinerbin. Priscilla sei damals nicht über die Änderungen informiert worden, so die 77-Jährige. Zudem sei ihr Name falsch geschrieben worden und die Signatur ihrer Tochter stimme „nicht mir ihrer üblichen Unterschrift“ überein, berichtete „Independent“. Ihren Anwälten zufolge wurde die Überarbeitung des Dokument weder bezeugt noch notariell beglaubigt.

Nun soll der Streit zwischen Keough und ihrer Großmutter komplett eskaliert sein: Laut eines Berichts von „mirror.co.uk“ soll Riley ihre Großmutter vom Graceland-Anwesen ausgesperrt haben, indem sie die Schlösser ausgetauscht hat. Die „The Devil All The Time“-Darstellerin soll den Berichten zufolge nach Memphis gereist sein und „die Schlösser an den oberen Türen und den Archiven ausgetauscht haben“, um Priscilla Presley den Zugang zum Haus zu versperren. Ein Sprecher des „Graceland“-Anwesens hat die Gerüchte gegenüber der „Daily Mail“ allerdings dementiert. So wird die Quelle wie folgt zitiert: „Diese Berichte sind völlig unwahr. Seit Lisa Maries Tod wurden keine Schlösser in Graceland ausgetauscht.“