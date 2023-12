Kettcar kündigen Hamburg-Konzert an: Neujahrsmatinee im Knust

Neben dem Konzert-Part wird es auch Karaoke, Sekt, Kaffee und Kuchen geben.

Kettcar starten das neue Jahr mit einem Konzert in der Hansestadt Hamburg. Am 01. Januar laden sie zur Neujahrsmatinee ins Knust ein.

Start your year right

Am Nachmittag des Neujahrstages geht es im Hamburger Club mit der Mischung aus Kaffeeklatsch, Karaoke-Event und Konzert los. Konkret heißt das: Um 15 Uhr beginnt der Sektempfang, eine halbe Stunde später gibt es Kaffee und Kuchen zur Stärkung. Und um 16.30 Uhr wird mit der Akustik-Karaoke weiter Stimmung gemacht, bevor der Auftritt von Kettcar als Highlight folgt. Gegen 21 Uhr sollen bereits die Zugaben gespielt und der Abschluss der Matinee erfolgt sein.

Mit Kettcar auf der Bühne

Und was ist unter Akustik-Karaoke zu verstehen? Wer Lust hat, gemeinsam mit der Indie-Band einen ihrer Songs live zu performen, kann sich ab sofort bewerben, um dies am 01. Januar dann zu tun. Bis zum 28. Dezember 2023 können sich alle, die gerne mitmachen würden, mit einer Mail an kettcarkaraoke@ghvc.de eine Art Bewerbung abgeben. In der Nachricht muss lediglich mitgeteilt werden, welcher Track gesungen werden soll und schon landet man im Los-Topf, aus dem fünf Gewinner:innen gezogen werden, die dann ein Part der Akustik-Karaoke werden.

Diese zehn Songs stehen für die Akustik-Karaoke zur Auswahl:

Balu

Benzin & Kartoffelchips

Ich danke der Academy

Balkon gegenüber

48 Stunden

Im Taxi weinen

Stockhausen, Bill Gates und ich

Rettung

Mein Skateboard kriegt mein Zahnarzt

Volle Distanz

Tickets

Tickets für die Neujahrsmatinee sind ab sofort hier erhältlich.

Eventablauf im Überblick: