Kid Cudi sagt wegen gebrochenem Fuß seine Welttournee ab

Auch die Deutschlandtermine 2025 werden nicht stattfinden.

Eigentlich sollte Kid Cudi gemeinsam mit Pusha T ab Juni auf Welttournee gehen. Doch diese sagt der Rapper nun in einem Instagram-Statement ab. Der Grund sei sein Fußbruch, den er sich während eines Auftritts bei Coachella zugezogen hat.

Fans werden ihre Tickets zurückerstattet bekommen. Neue Tourdaten sollen schon bald bekannt gegeben werden.

Das ist das komplette Statement:

In seinem Post von Mittwoch (24. April) schreibt der 40-Jährige: „Leute, ich habe einen gebrochenen Fersenbeinknochen. Ich werde jetzt operiert und es wird eine lange Genesungszeit geben. Wir müssen die Tour absagen, damit ich mich darauf konzentrieren kann, wieder fit zu werden, um mit euch allen zu feiern. Es ist einfach unmöglich, dass ich rechtzeitig wieder fit werde, um 100 % zu geben. Diese Verletzung ist viel ernster als ich dachte“, gefolgt von einem Hinweis auf die Rückerstattung der Tickets. Zu seinem aktuellen Gesundheitszustand sagt er am Ende noch: „Mir geht es okay, nur ein wenig Schmerzen aber ich bin guter Dinge.“

Auch Deutschlandtermine 2025 sind betroffen

Auf seiner Welttournee waren für 2025 zwischen Februar und März ursprünglich Konzerte in Hamburg, Berlin und Oberhausen geplant. Doch wie nun auf den Webseiten der Veranstaltungshallen zu sehen ist, wurden die Shows abgesagt. Als Grund wird der Fußbruch von Cudi angegeben. Neben etlichen Genesungswünschen in den Kommentaren seines Instagramposts reagieren manche Fans verwirrt darüber, dass der Rapper die Termine wegen des gebrochenen Fußes absagt, obwohl diese mehr als 10 Monate in der Zukunft liegen. So schreibt ein Fan: „Die ganze Tour canceln wegen eines gebrochenen Fußes? In 2 Monaten solltest du mehr als gesund sein, also halte ich das für Quatsch.“

So kam es zum der Verletzung:

Kid Cudi ist am Sonntag (21. April) überraschend beim Coachella-Festival aufgetreten. Während seines Songs „Memories“ wollte der Rapper seinen Fans näher kommen. Kurzerhand sprang er von der Bühne, um zu den Feiernden zu gelangen. Wie nun ein Video zeigt, kam Cudi wohl falsch auf und brach sich dabei den Fuß.

Der Rapper wurde daraufhin in den Backstagebereich getragen. Später gab er bei X (Twitter) bekannt, dass sein Fuß gebrochen sei. Er bedankt sich für die Genesungswünsche und fügt hinzu: „Ich habe gehört, ihr habt, als ich von der Bühne weg war noch immer gefeiert. Das hat mich zum Lächeln gebracht“.