„Killers of the Flower Moon“ kann jetzt im Heimkino gestreamt werden

Martin Scorseses Krimi-Western lässt sich ab dem 05. Dezember auch vom heimischen Sofa aus gucken.

Während Martin Scorseses „Killers of the Flower Moon“ aktuell noch in diversen deutschen Kinos läuft, lässt sich der Krimi-Western gleichzeitig jetzt auch schon zuhause streamen.

Paramount Home Entertainment hat das Werk in Zusammenarbeit mit Apples Studios ab dem 05. Dezember 2023 als sogenanntes Premium-Video-on-Demand in über 100 Ländern fürs Heimkino bereitgestellt.

Auf der Streamingplattform Apple TV+ soll das Epos auch demnächst erscheinen – ein konkretes Datum nennt der Anbieter dafür aber noch nicht.

Mehr zum Film

In „Killers of the Flower Moon“ mit Leonardo DiCaprio und Robert De Niro geht es um wahre Begebenheiten. Und zwar um die Morde an Mitgliedern des Osage-Indianerstammes in Oklahoma, die geschahen, nachdem sie Öl auf ihrem Land gefunden hatten.

„Killers of the Flower Moon“-Trailer: