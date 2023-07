Von „Barbie“ bis „Wonka“: Diese Neuerscheinungen von Juli bis Dezember 2023 lohnen sich richtig.

Jede Woche kommen viele neue Filme ins Kino – welche lohnen sich wirklich? Wir haben einmal für die zweite Jahreshälfte von 2023 ausgesiebt und für euch die Top 9 kuratiert:

1. „Barbie“ (20. Juli)

Regisseurin Greta Gerwig stellt in dieser Realverfilmung wieder einmal (siehe „Lady Bird“, „Little Woman“) eine weibliche Hauptfigur in den Mittelpunkt. Margot Robbie verkörpert hier die wohl bekannteste und meistverkaufte Puppe der Welt. An ihrer Seite spielt Ryan Gosling als Ken.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

2. „Oppenheimer“ (20. Juli)

Zeitgleich zum Kinostart von „Barbie“ wird auch das biografische Kriegsdrama „Oppenheimer“ erscheinen. Filmemacher Christopher Nolan arbeitete die Geschichte des „Vaters der Atombombe“, Robert Oppenheimer, biografisch auf und verortet sie im Kontext der Nachkriegszeit. In der Hauptrolle sind Cillian Murphy und Emily Blunt zu sehen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

3. „Gran Turismo“ (10. August)

Neben dem zehnten Teil von „Fast & Furious“, kommt in diesem Sommer ein weiterer actiongeladener Street-Racing-Film in die Kinos. „Gran Turismo“ ist die Verfilmung der gleichnamigen Videospielreihe. Für die Adaption des erfolgreichen PlayStation-Franchises konnte auch Orlando Bloom gewonnen werden.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

4. „Killers of the Flower Moon“ (19. Oktober)

Am 19. Oktober wird Martin Scorseses neuestes Werk „Killers of the Flower Moon“ in die Kinos kommen. Der True-Crime-Thriller basiert auf dem Sachbuch „Das Verbrechen“ von David Grann und behandelt das grausame Verbrechen, was an den Osage-Indianer:innen in den 20er-Jahren in Oklahoma verübt wurde. In den Hauptrollen sind Leonardo DiCaprio und Robert De Niro am Start.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

5. „Dune: Part Two“ (2. November)

In der Fortsetzung des Science-Fiction-Films geht es zurück auf den kargen Wüstenplanet. Der zweite Teil erzählt die Geschichte des vermeintlich unverfilmbaren Stoffes von Romanautor Frank Herbert, begleitet von Hans Zimmers Filmmusik, weiter.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

6. „Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes“ (17. November)

Der mittlerweile fünfte Teil der „Hunger-Games“-Reihe erscheint ganze achte Jahre nach dem vorherigen Teil und stellt das Prequel zu den bisherigen Filmen dar. Im neuen Part kämpft nicht, wie bisher, Jennifer Lawrence ums nackte Überleben, sondern die Newcomerin Rachel Zegler.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

7. „Napoleon“ (23. November)

Für die Verfilmung des Lebens von Napoleon Bonaparte hat Filmemacher Ridley Scott keinen Geringeren als Joaquin Phoenix als Protagonisten ausgewählt. Phoenix überzeugte bereits 2019 mit seiner Darstellung des „Joker“. Mal sehen, ob er für seine Verkörperung des französischen Kaisers Napoleon ebenfalls einen Oscar erhält.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

8. „Wonka“ (15. Dezember)

Kurz vor den Weihnachtsfeiertagen erscheint die Vorgeschichte zum Film- bzw. Kinderbuchklassiker „Charlie und die Schokoladenfabrik“. „Wonka“ erzählt die Geschichte des Lebens vom jungen Willy Wonka und wurde von Regisseur Paul King verfilmt. Den Part des verrückten Fabrikbesitzers übernimmt hierbei Timothée Chalamet.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

9. „Aquaman: Lost Kingdom“ (21. Dezember)

Der zweite Teil des Actionfilms rund um den maritimen Superhelden „Aquaman“, gespielt von „Game of Thrones“-Mime Jason Momoa, erscheint am 21. Dezember. Der Heer der sieben Weltmeere steht in diesem Teil vor der Aufgabe, Atlantis und den Planeten zu retten.