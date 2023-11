Er ist im Alter von 64 Jahren gestorben. Seine Bandkollegen „sind am Boden zerstört“.

Wie Killing Joke am Sonntag, 26. November, auf Instagram mitgeteilt haben, ist Gitarrist Geordie Walker an den Folgen eines Schlaganfalls im Alter von 64 Jahren gestorben.

Die britische Post-Punk-Rockband schreibt: „Mit großer Trauer bestätigen wir, dass der legendäre Gitarrist von Killing Joke, Kevin ‚Geordie‘ Walker, am 26. November 2023 um 6:30 Uhr morgens in Prag im Kreise seiner Familie an einem Schlaganfall verstorben ist. Wir sind am Boden zerstört. Ruhe in Frieden Bruder.“

Geordie Walker und Killing Joke

Walker hat Killing Joke im Jahr 1979 mitbegründet. Noch im September desselben Jahres veröffentlichte die Gruppe ihre erste EP, TURN TO RED. Und schon auf dieser ersten Veröffentlichung ließ sich sein aggressives Gitarrenspiel deutlich heraushören. In einem Interview mit „Metal Assault“, aus dem Jahr 2013, beschrieb Geordie Walker aber auch, welche Veränderung die Entwicklung der Alben in seine, Gitarrenstil bringen würde: „Ich fange an, mit etwas weniger Gewalt in der rechten Hand zu spielen […] und es reißen auch nicht mehr so viele Saiten.“

Der nordöstliche „Geordie“-Akzent

Geordie Walker – eigentlich Kevin Walker – wurde im Dezember 1958 in England geboren. Als er 14 Jahre alt war, zog seine Familie von Newcastle nach Bletchley in Buckinghamshire – in dieser Zeit erhielt er den Spitznamen Geordie, aufgrund seines nordöstlichen „Geordie“-Akzents.

Als er beschloss, das Gitarrespielen zu lernen, gab es für ihn nichts anderes mehr. Dem „Music U.K.“ sagte er 1984 in einem Interview: „Ich rannte um vier Uhr von der Schule nach Hause, schloss mich im Schlafzimmer ein, drehte den Verstärker voll auf und drückte auf die Tube, bis er mein Vater hereinkam. Das war ein tägliches Ritual.“

Auch der amerikanische TV-Moderator, DJ und Musikmanager Matthiew Pinfield bekundete seine Trauer über Walkers Tod via Instagram: „Seine Songs und massiven Riffs als Gründungsgitarrist von Killing Joke sind so beliebt und einflussreich – sie werden von allen gecovert, von Metallica bis zu den Foo Fighters. Jimmy Page war ein Fan. Kurt Cobain lieh sich einen seiner Riffs. Er war ein Gentleman, und wir hatten eine tolle Zeit. Wir werden dich vermissen, mein Alter.“