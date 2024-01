Kim Gordon veröffentlicht Single „Bye Bye“ und kündigt neues Album an

THE COLLECTIVE erscheint am 08. März. Seht hier das Musikvideo zur ersten Single-Auskopplung.

Vier Jahre nach der Veröffentlichung von NO HOME RECORD meldet sich Kim Gordon zurück. Die nächste Platte der Ex-Sonic-Youth-Sängerin steht in den Startlöchern. THE COLLECTIVE kommt am 08. März und wird elf Songs enthalten. Als Vorgeschmack gibt es ihre Single „Bye Bye“ jetzt bereits vorab inklusive Musikvideo.

Das Album wurde „mit Liebe und Spaß gemacht“

Das neue Album entstand in Zusammenarbeit mit den Produzenten Justin Raisen (u.a. Lil Yachty) und Anthony Paul Lopez (werkelte bereits an NO HOME RECORD mit) und soll eine Kombination von Dub- und Trap-Sounds gepaart mit intuitiven Wortcollagen und Mantras von Gordon bieten, die sich inhaltlich kritisch mit Kommunikation, kommerzieller Sublimierung und sensorischer Überlastung auseinandergesetzt hat – so die Beschreibung in der Pressemitteilung zum Werk.

Auf der Website von Kim Gordon hat die Künstlerin Josephine Pryde die Stimmung von THE COLLECTIVE in einer Art lyrischen Geschichte zusammengefasst: „Ich würde sagen, dass Kim Gordon darüber nachdenkt, wie das Denken jetzt ist. Konzeptkünstler tun das, haben das getan.“ Hier findet ihr ihren Beitrag im Original.

Musikvideo zu „Bye Bye“:

Kim Gordon lässt via Instagram wissen: „Ich habe schon so lange darauf gewartet, diesen Song und das Video mit euch allen zu teilen. Es wurde mit Liebe und Spaß gemacht. Ich hoffe, es gefällt euch. In Liebe Kim.“

Kim Gordon auf Tour

Das neue Album kommt zwar erst im März, kann aber bereits hier vorbestellt werden. Mit der Platte im Gepäck geht Gordon dann auch auf ihre „The Collective Tour“. Angekündigt sind dafür aktuell sechs Konzerte in Nordamerika. Ob die Tournee danach möglicherweise Richtung Europa ausgeweitet wird, ist noch unklar.

Tracklist von THE COLLECTIVE: