Kim Kardashian will Bianca Censori vor Kanye West schützen

Kim Kardashian möchte mit Bianca Censori nun wohl an einem Strang ziehen, nachdem diese sich angeblich kürzlich von Kanye West löste. Dazu hat sie sich wohl schon einige Gedanken gemacht, wie eine geheime Quelle wissen will.

Mit dem neuen Song „Bianca“ bestätigte Kanye West die Gerüchte vom Beziehungsaus bei ihm und Censori. Auf dem Track rappt er (zu Deutsch): „Mein Baby, sie ist weggelaufen / Aber zuerst hat sie versucht, mich einweisen zu lassen / Ich gehe nicht ins Krankenhaus, weil ich nicht krank bin, ich verstehe es einfach nicht.“ So soll nach zwei Jahren nun Schluss sein bei dem Ehepaar. Selbst Ex-Frau Kim Kardashian scheint das nicht kalt zu lassen.

Was ist die Verbindung?

Wie die „Daily Mail“ nun berichtete, soll Kim Kardashian, die von 2014 bis 2022 mit West verheiratet war und vier Kinder mit ihm hat, nun die ideale Möglichkeit sehen, sich mit Censori zusammenzutun. Vor allem ihre knappen Outfits, die immer wieder für Schlagzeilen sorgten, würde der einstige Reality-Star laut Insider-Infos mögen. Eine Quelle habe wohl gesagt: „Kim findet, dass es ermutigend ist und dass die Zurschaustellung des weiblichen Körpers, wie sie es tut, etwas ist, das sie sehr bewundert. Sie sieht viel von sich selbst in Bianca. Sie geht die Art von Risiken ein, die Kim früher eingegangen ist.“

Zuletzt sorgten Bianca Censori und Kanye West bei den Grammy Awards 2025 für Aufregung. Nachdem sie auf dem roten Teppich ihren Pelzmantel abgelegt hatte, war sie nur noch mit einem eng anliegenden durchsichtigen Kleid zu sehen. Vor den Kameras ließ das Outfit sie quasi nackt erscheinen. Amber Rose, die mit West ebenfalls einst eine Beziehung führte, äußerte in einem Podcast ihre Meinung dazu und sieht wohl ein Muster in Yes Umgang mit seinen Frauen. „Kanye West zieht sie ganz bestimmt so an. Ja, das Gleiche hat er bei mir und Kim gemacht. So ist er eben.“ Ob Kim Kardashian das auch so sieht, ist nicht bekannt. Angeblich sympathisiert sie jedoch so sehr mit Censori, dass sie sie sogar als Model für ihre Modemarke Skims in Betracht ziehen würde.

Kardashian sehe in einer gemeinsamen Verbindung gegen den Ex-Mann aber vor allem die Möglichkeit, Censori vor West zu „schützen“. Inwiefern sie das machen wolle, ist nicht bekannt. Auch was ein Modeln für Kardashian damit zu tun haben könnte, bleibt unklar.

Ebenso wolle Kardashian aber versuchen, die „Abwärtsspirale“ des Rappers zu stoppen, so „Daily Mail“. Einem anderen Insider zufolge würde die 44-Jährige damit vor allem auf das Wohl ihrer Kinder und einem gutes Verhältnis zum Vater achten wollen.

Ob die beiden Frauen sich in naher Zukunft nun tatsächlich zusammentun werden, ist derzeit nicht klar. Bianca Censori sei noch „nicht einverstanden“ mit Kim Kardashians Vorstellungen, so die nicht weiter genannte Quelle gegenüber „Daily Mail“.

Mehr zur „Abwärtsspirale“

Kanye West sorgt dieses Jahr fast wöchentlich für neue Kontroversen. Auf X postet er immer wieder polarisierende und häufig antisemitische Aussagen. Die Antisemitismusvorwürfe kamen auch nach Aktionen wie dem Verkauf von T-Shirts mit Hakenkreuz oder aufgrund seiner Songtexte der neuen Alben BULLY und WW3. Diese und weitere Aktionen führten unter anderem dazu, dass seine Talentagentur die Zusammenarbeit mit ihm beendete. Auch Adidas entschied sich bereits 2022 dazu, getrennte Wege mit dem Yeezy-Designer zu gehen. Außerdem muss Ye sich aktuell den Klagen einer ehemaligen Yeezy-Mitarbeiterin und der Musikerin Alice Merton stellen.