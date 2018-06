„Aufbruch zum Mond“-Trailer: Ryan Gosling spielt Neil Armstrong

Foto: Universal. All rights reserved.

Ryan Gosling in „Aufbruch zum Mond“.

Überraschend unmusikalisch ist das kommende Filmprojekt von Regisseur Damien Chazelle, der mit „Whiplash“ zum Indie-Liebling und mit „La La Land“ zum Oscar-Sieger wurde. In „First Man – Aufbruch zum Mond“ erzählt er nämlich die Geschichte von Neil Armstrong, dem ersten Menschen auf dem Mond.

Vom 11. Oktober 2018 an wird die Geschichte Armstrongs und seiner NASA-Crew zu sehen sein. „Aufbruch zum Mond“ konzentriert sich auf die schwierigen Vorbereitungen der Mission in den 60ern, dazu wird die Sorge der Angehörigen gezeigt, die mit jedem auf der Erde fehlgeschlagenen Testflug größere Angst vor der waghalsigen Mission bekommt. Ryan Gosling, der für Chazelle schon in „La La Land“ durch Los Angeles tanzte, spielt den Astronauten, Claire Foy („The Crown“) spielt Janet Armstrong.

Nun ist der erste Trailer zum Film erschienen. Und der zeigt einen gänzlich stoischen Armstrong mit immer gleichem ernsten Gesicht. Jetzt verstehen wir auch, warum die Rolle an Gosling ging: