Taylor Swift: Visite und Geschenke für kranke Kinder

Die Sängerin verbreitete nicht nur Weihnachtsstimmung durch ihren Besuch, sondern erfüllte den kleinen Patient:innen auch gleich mal ein paar Wünsche.

Taylor Swift besuchte Anfang Dezember ein Kinderkrankenhaus. Dabei überraschte sie die Kinder nicht nur mit ihrer Präsenz – einige Zeit später bescherte sie sie sogar mit Weihnachtspaketen.

Swift besucht das Children’s Mercy Hospital

Am 12. Dezember kam die Sängerin zu Besuch im Children’s Mercy Hospital in Kansas City. Eines der Kinder, ein kleines Mädchen namens Naya, dokumentierte Swifts Visite mit einem TikTok-Video. Hier sieht man die „Fortnight“-Interpretin ein Exemplar ihres „Eras-Tour“-Buches signieren, während sie sagt: „Danke, dass du gesagt hast, mein Outfit sei Tea.“ Anscheinend meinte die Patientin mit diesem Ausdruck, dass ihr Swifts Outfit gefallen würde.

Ein Miu-Miu-Set im Wert von über 4000 Euro für Naya

Wie nun ein weiterer Clip der Plattform TikTok zeigt, blieb es nicht nur bei einem Besuch. Ungefähr eine Woche später, so laut „US Magazine“, konnte Naya ein Weihnachtsgeschenk von der Musikerin auspacken. So teilte sie am 22. Dezember auf TikTok eine Aufnahme von sich, wie sie aus zwei Tüten ein Miu-Miu-Ensemble herausholte – ein Klamotten-Set, welches 4500 US-Dollar wert ist (umgerechnet 4331 Euro). Übrigens auch die gleiche Kleidung, die Swift bei ihrem Besuch getragen hat. Zu der Aufnahme schrieb Naya: „Sie ist so unglaublich, ich bin so gesegnet. Ich liebe dich Tay Swizzle, du bist buchstäblich die Beste.“

Hier Naya beim Geschenke-Auspacken sehen:

Zudem existiert auf Threads ein Posting, bei dem man die handgeschriebene Notiz lesen kann, die Swift dem Mädchen ins Paket dazugelegt hat. Hier heißt es: „Als du gefragt hast, woher ich es habe, habe ich es dir absichtlich nicht gesagt, weil ich einen Plan hatte. Ich habe dir ein paar Dinge mitgebracht, von denen du hoffentlich denkst, dass sie Tee sind. Ha ….Frohe Weihnachten! Alles Liebe, Taylor“.

„Falls es der Weihnachtsmann nicht schafft“

Dem „Spiegel“ zufolge, besuchte Swift nicht nur Naya. Auch andere Kinder konnten der Amerikanerin begegnen und von ihr Autogramme, sowie Fotos bekommen. So war die junge Kranke auch nicht die Einzige mit Geschenk. So habe zudem ein anderes Mädchen der 35-Jährigen erzählt, sie würde sich einen Haarstyler von der Marke Dyson wünschen. Kein Problem für die Weihnachtsfrau Swift: Einen Tag später habe auch diese Patientin ein Paket erhalten. Darin ein Dyson Air Wrap für ungefähr 600 US-Dollar (577 Euro) und eine Notiz mit den Worten: „Falls der Weihnachtsmann es nicht schafft. In Liebe, Taylor Swift.“