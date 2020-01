Das wird Dich auch interessieren





Das aktuelle Album von Archy Marshall, THE OOZ, kam bereits 2017 heraus. Jetzt wurde endlich der Nachfolger ankündigt, der ebenfalls unter seinem Pseudonym King Krule erscheinen wird. Die MAN ALIVE! betitelte Platte umfasst vierzehn Songs und soll am 21. Februar bei XL Recordings veröffentlicht werden.

Die erste Single „(Don’t Let The Dragon) Draag On“ ist jetzt im Stream verfügbar und hat auch schon ein Video, bei dem der Brite erstmalig selbst die Regie übernahm. Es ist ein Schwarzweißfilm, in dem sich Marshall im schummrigen Licht und mit einigen Wunden im Gesicht zeigt. Der Clip ist seine Interpretation des dänischen Films „Die Passion der Jungfrau von Orléans“.

Nicht nur in dem ersten Musikvideo zum Album ist King Krule der Protagonist – auch in den Songs erzählt er viel über sich und den Wandel, den er gerade durchmacht. Der 25-Jährige besingt gewohnt nölig Alkoholprobleme, Abstürze und den Wunsch, das eigene Leben auf die Reihe zu kriegen. Grund genug gibt es: Während der Aufnahmen erfuhr er, dass er zum ersten Mal Vater werden würde.

Für die Albumaufnahmen pendelte er zwischen London und Stockport. Mittlerweile ist Marshall sogar aufs Land gezogen. Über das Vorstadtleben sagt er: „There really is nothing else to do here, especially when it turns to winter. Everyone I know has jobs, whereas I’d sit on my arse all day sometimes not doing anything, then I’d go to the pub with them when they finished work. It became a bit habitual. Then, right in the middle of the record, this big change came in my life that I didn’t really comprehend initially. It was like, ‘Oh, I’d better get my shit together!’ To be honest, I was really glad to get away from all that so I could focus on more pressing matters – like keeping a child alive and stuff.”

Das Artwork von King Krules MAN ALIVE!:

King Krule – „Man Alive“-Tracklist: